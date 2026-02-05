Медикам в Украине платят меньше, чем кассирам: какая у них зарплата в 2026 году

Рост зарплат оказался почти двухкратным за несколько лет

Средняя зарплата кассиров существенно выросла в Украине за последние несколько лет. Темпы роста оплаты такого труда обгоняют уже профессии, для которых нужно профильное образование.

Такой вывод можно сделать, исходя из данных, которые публикует сайт Work.ua. Так, согласно информации сайта, на начало 2026 года средняя зарплата кассира в Украине составляет примерно 21 500 гривен. А это на 79 процента больше, чем в 2023 году, когда за этот труд в среднем платили около 12 тысяч гривен.

Зарплата кассира в Украине

Для сравнения: средняя зарплата медиков в Украине за эти же три года выросла всего на 60 процентов с 12 500 до 20 000. Таким образом, зарплаты кассиров растут быстрее, чем медиков и уже обогнали их, несмотря на изначальное отставание.

Зарплата медика в Украине

Напомним, ранее мы писали о том, что мэр Черновцов Роман Кличук получает зарплату меньше средней по Украине. Должностной оклад городского головы в прошлом году составил 24 866 гривен. Для сравнения, средняя зарплата в Украине в ноябре 2025 составила 27 167 грн.