Ценопад в "АТБ": что можно урвать по скидке не менее 40% прямо сейчас

Денис Подставной
Скидки в АТБ Новость обновлена 17 февраля 2026, 16:52
Скидки в АТБ. Фото Коллаж "Телеграфа"

Акция будет действовать до 18 февраля

В супермаркетах "АТБ" регулярно обновляются акционные предложения. Во время них скидки на некоторые товары могут достигать 50%.

"Телеграф" собрал 5 товаров, которые сейчас доступны по выгодным ценам. Акция будет действовать до 18 февраля.

  • Порошок для стирки Ariel 2,25кг — 286 гривен вместо 484 (скидки до 40%)
  • Кофе растворимый Carte Noire 140г — 249 гривен вместо 501 (скидка 50%)
  • Шоколад Milka MAX Oreo — 129 гривен 260 (скидка 50%)
  • Гель для душа Nivea 250мл — 61 гривна вместо 102 (скидка 40%)
  • Колбаса докторская Мясная лавка/Своя линия — 111 гривен вместо 187 (скидка 40%)
Скидки в АТБ
Почему на товары появляются скидки

  • Чтобы освободить место на полках для новых продуктов;
  • Для привлечения большего количества покупателей;
  • В рамках сезонных распродаж;

Иногда скидки относятся к продуктам с коротким сроком годности, однако чаще всего это часть стратегической ценовой политики магазинов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "Сильпо" действуют большие скидки на продукты и товары до 57%.

