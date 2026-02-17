Ценопад в "АТБ": что можно урвать по скидке не менее 40% прямо сейчас
-
-
Читати українською
Акция будет действовать до 18 февраля
В супермаркетах "АТБ" регулярно обновляются акционные предложения. Во время них скидки на некоторые товары могут достигать 50%.
"Телеграф" собрал 5 товаров, которые сейчас доступны по выгодным ценам. Акция будет действовать до 18 февраля.
- Порошок для стирки Ariel 2,25кг — 286 гривен вместо 484 (скидки до 40%)
- Кофе растворимый Carte Noire 140г — 249 гривен вместо 501 (скидка 50%)
- Шоколад Milka MAX Oreo — 129 гривен 260 (скидка 50%)
- Гель для душа Nivea 250мл — 61 гривна вместо 102 (скидка 40%)
- Колбаса докторская Мясная лавка/Своя линия — 111 гривен вместо 187 (скидка 40%)
Почему на товары появляются скидки
- Чтобы освободить место на полках для новых продуктов;
- Для привлечения большего количества покупателей;
- В рамках сезонных распродаж;
Иногда скидки относятся к продуктам с коротким сроком годности, однако чаще всего это часть стратегической ценовой политики магазинов.
