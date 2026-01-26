До Днепра долетел новый дрон России со Starlink: чем он опасен и куда еще достанет (карта)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Россия расширяет использование Starlink на ударных дронах
Российский беспилотник БМ-35 с терминалом Starlink долетел до Днепра. Впервые использование подобной технологии на этом дроне зафиксировано в середине января 2026 года. До этого терминалы были только на дронах "Молния".
Что нужно знать:
- Дрон имеет дальность до 500 км и топливный двигатель.
- Спутниковая связь усложняет подавление средствами РЭБ
- Россия уже применяет Starlink-дроны для ударов по энергетике
О фиксации такого дрона в этой локации сообщил военный эксперт и советник министра обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов. Он также отметил, что БМ-35 является топливным и имеет дальность до 500 километров. "Телеграф" подготовил инфографику, куда достанет такой дрон.
По расчетам, не долетит до Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областей.
Дрон БМ-35 – это новая российская разработка, очередной дрон-камикадзе. Аэродинамическая схема, дельтовидное крыло, имеет двухтактный бензиновый двигатель в носовой части. Они оборудованы системой передачи видеосигнала.
По предварительному сообщению Бескрестнова, Россия целит ударными дронами, в том числе "Молниями" со Старлинками по объектам энергетики. Эффективность оценивается в 24-38%. Теперь уже есть вероятность использования против Украины дронов-"шахедов" с установленным Starlink.
Отметим, дроны с такой связью гораздо труднее "глушить" стандартными средствами радиоэлектронной борьбы, ведь спутниковый канал более устойчив. При этом дрон может быть в сотне километров от оператора. Одновременно с ударом дрон может передавать видео, координаты и т.п. в прямом эфире, что позволяет врагу координировать действия.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что часть "шахедов", атаковавших Украину, несли магнитные мины. Опасность в том, что они самоликвидируются через некоторое время.