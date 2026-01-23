В защиту Киева от "Шахедов" выделили 200 млн грн. Почему этого оказалось недостаточно

Эксперт объяснил, в чем проблема программы

Более 200 миллионов гривен на проект "Чистое небо" выделили в Киевской области. По плану он предусматривал защиту столицы украинскими дронами-перехватчиками. Идея даже работала, однако такого финансирования крайне недостаточно.

Об этом "Телеграфу" рассказал руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук", ветеран ВСУ Виктор Таран. "Один дрон-перехватчик стоит в среднем 130-150 тысяч гривен. Теперь возьмите 200 миллионов, поделите на эту цифру, посмотрите, сколько было дронов-перехватчиков закуплено", — говорит о главной проблеме военный.

По его словам, по программе закупили более 1000 дронов-перехватчиков. Но для сбития одного "шахеда" нужно несколько таких БпЛА. Соотношение, согласно данным из открытых источников, в том числе заявлений президента Владимира Зеленского, должно быть не менее 2-3 к одному "шахеду". Так что потенциально могли сбить до 650 вражеских дронов. Однако следует помнить, что ночь в Украине редко ограничивается сотней дронов, запущенных Россией.

Таран отмечает — приобретенных перехватчиков хватило не на много атак. Поэтому требуется дополнительное финансирование. Более того, Центр подготовки операторов также формально участник программы, однако для обучения операторов бюджетного финансирования не получил.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не следует ожидать быстрого внедрения искусственного интеллекта в перехват дронов и построения "стены" из них на границе. Эта идея имеет недостатки в реализации.