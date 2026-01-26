До Дніпра долетів новий дрон Росії зі Starlink: чим він небезпечний та куди ще дістане (карта)

Росія розширює використання Starlink на ударних дронах

Російський безпілотник БМ-35 з терміналом Starlink долетів до Дніпра. Вперше використання подібної технології та цьому дроні зафіксоване в середині січня 2026 року. До цього термінали були тільки на дронах "Молнія".

Що потрібно знати:

Дрон має дальність до 500 км і паливний двигун

Супутниковий зв’язок ускладнює придушення засобами РЕБ

Росія вже застосовує Starlink-дрони для ударів по енергетиці

Про фіксацію такого дрона в цій локації повідомив військовий експерт та радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов. Він також зазначив, що БМ-35 паливний та має дальність до 500 кілометрів. "Телеграф" підготував інфографіку, куди дістане такий дрон.

За розрахунками, не долетить до Рівненської, Волинської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей.

Куди дістане дрон БМ-35 з терміналом Starlink

Дрон БМ-35 це нова російська розробка, черговий дрон-камікадзе. Аеродинамічна схема, дельтоподібне крило, має двотактний бензиновий двигун у носовій частині. Вони обладнані системою передачі відеосигналу.

Моделювання БМ-35/ Фото: ГУР

Залишки дрона/ Фото: Сергій Бескрестнов

За попереднім повідомленням Бескрестнова, Росія цілить ударними дронами, зокрема "Молніями" зі Стардінками по об'єктах енергетики. Ефективність оцінюють у 24-38%. Наразі вже є імовірність використання проти України дронів-"шахедів" із встановленим Starlink.

Зазначимо, дрони з таким зв'язком набагато важче "глушити" стандартними засобами радіоелектронної боротьби, адже супутниковий канал стійкіший. При цьому дрон може бути за сотні кілометрів від оператора. Одночасно з ударом дрон може передавати відео, координати тощо в прямому ефірі, що дозволяє ворогу координувати дії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що частина "шахедів", які атакували Україну несли магнітні міни. Небезпека в тому, що вони самоліквідуються за деякий час.