ИИ против "шахедов": реально ли сбивать российские дроны на подлете к Украине

Перехватывать вражеские дроны еще до городов — амбициозная цель, с какими препятствиями столкнется Украина при ее реализации

Украина делает ставку на опережение в борьбе с дронами-камикадзе: вражеские "Шахеды" должны сбивать другие дроны, оборудованные искусственным интеллектом. По мнению секретаря Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке нардепа Романа Костенко, вражеские воздушные цели должны уничтожать еще на подлете к границе, максимум на глубине 10 км, не допуская их в воздушное пространство над городами. В то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров называет амбициозной целью сделать Украину первой страной в мире, способной прогнозировать и нейтрализовать воздушные атаки с помощью ИИ.

Насколько сценарий "уничтожить на границе" реален и что для этого нужно, "Телеграф" спросил у руководителя Центра подготовки операторов БПЛА "Крук", ветерана ВСУ Виктора Тарана. Его взгляд на этот вопрос не оптимистичен.

Что нужно знать:

Для полного перекрытия границы нужны тысячи радаров, сенсоров и пусковых платформ

Сплошная "стена дронов" сейчас почти нереальна из-за протяженности границы, рельефа и логистики

Более реалистичная модель — многослойная ПВО вокруг городов и критической инфраструктуры

Для запуска системы требуются законодательные изменения, финансирование и не менее года подготовки

Эксперт отмечает, что нужно учитывать все переменные, в частности, длину украинской границы. Напомним, это около 6993 км, часть которой над морем.

"Чтобы перехватывать все на входе, нужна сплошная, непрерывная зона обнаружения и поражения. Нам нужно иметь тысячи радаров и сенсоров малой высоты. Ведь каждый радар, на него радиус действия от 5 до 50 километров, эффективность 5-20. Цена такого одного радара, это не 10 тысяч долларов, и не 10 тысяч долларов, и не 10 тысяч долларов.

Отметим, цена израильского ieMHR радара Rada, адаптированного к ситуации в Украине — около 1 млн евро.

ieMHR радар Rada

Почему просто дронов-перехватчиков недостаточно

Также нужны тысячи пусковых платформ для дронов-перехватчиков и постоянные боевые дежурства расчетов. Это должны быть обученые люди. Более того, на глубине 100-150 километров от границы нужны резервные точки перехвата. Кроме того, россияне улучшают дроны, используют сеть, поэтому требуются две линии обороны. Не будет дешевым и сам дрон-перехватчик, в частности из-за искусственного интеллекта, но вопрос не только в этом. В случае, если дроны массово будут заходить через конкретную точку границы, а там не будет сосредоточения сил – вражеские "шахеды" все равно прорвутся.

ИИ помогает, но не решает всего

Другая проблема идеи – электроснабжение, в частности для радаров. Нужно учитывать также погоду, рельеф, деградацию сенсоров под атакой, говорит эксперт: "АИ-шка, она прикольная, она помогает в наведении, оптимизирует реакцию, но не решает проблемы". В Европе уже отказались от подобной идеи (стена дронов) именно из-за ее сложной, почти невозможной реализации. Таран подчеркивает: в Украине есть интересные разработки, но для их масштабирования нужно финансирование, нужно обучать операторов и тому подобное.

Что можно защитить и как построить систему уже сейчас

Реалистичная модель, которую можно построить, — это контуры защиты у агломераций, например у городов или ТЭЦ, объясняет руководитель Центра подготовки операторов БПЛА. Это будет также выгоднее, ведь радары будут ближе к источнику электроэнергии. И дальше делать сеть на среднем расстоянии и центры управления, которые будут синхронизироваться с отрядами военных добровольцев.

"Сейчас существует постановление Кабмина о так называемой "народной ПВО", которое формально позволяет различным структурам, независимо от формы собственности, устанавливать и закупать средства противовоздушной обороны. Но в нынешнем виде оно фактически не работает: в документе заложено много ограничений и процедур, которые делают его реализацию практически невозможной. Параллельно необходимо принять законопроект, который с 2022 года лежит без движения и который позволил бы органам местного самоуправления легально закупать вооружение и развертывать его для защиты территорий", — объясняет перспективу Таран.

Отдельный блок – подготовка кадров. По мнению военного, следует возобновить полноценную работу добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ), чтобы люди, которые присоединяются к ПВО, имели правовой статус, бронирование и возможность системно работать: "Нужно вернуть проект "Армия дронов" к сотрудничеству с учебными центрами и заложить стабильное бюджетное финансирование на подготовку операторов дронов-перехватчиков — как типа "крыло", так и FPV".

Следующий шаг — выделить финансирование на средства радиоэлектронной борьбы или масштабировать производство в Украине. "Без радаров система не будет работать, потому что ничего не увидит ночью", — объясняет военный. Последнее важное — свести все в единую зону ответственности, ведь оно разделено.

Сколько времени и что нужно, чтобы ИИ-перехват заработал

Идею с ИИ-перехватчиками потенциально можно реализовать в будущем, уверен Таран: "В будущем, теоретически, да. Но оно должно работать не на границе, а в глубине, то есть на среднем и ближнем радиусе. При условии, что это будет защита городов, будет насыщенная система относительно дешевых РЭБ. Будет достаточное количество обученных мобильных групп. Люди реально пойдут защищать свои города".

Для этого нужно не только обеспечить добровольцам ПВО бронирование, чтобы они не боялись идти в подразделения, но и существенное финансирование. Оно нужно для закупки дронов и оборудования, обучения, РЭБы, радары. С наличием всего этого для запуска требуется примерно год. Из того, что можно сделать уже сейчас — удары по производству "шахедов", складам и охоте на пусковые районы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне вводят управление дронами через спутники Starlink. Это защищает их от действия средств РЕБ. Также кафиры продвигаются в разработке дронов другого типа, среди которых "Герань-5".