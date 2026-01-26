Не более 26 тысяч: какие обещают пенсии после реформы в Украине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Для максимальной солидарной пенсии установят ограничения
Правительство готовит большую пенсионную реформу, обеспечивающую более справедливые выплаты. Солидарная пенсия будет не менее 6 тысяч, а самые большие выплаты ограничат.
Что нужно знать:
- Реформу могут запустить уже в этом или в следующем году
- Кроме солидарной пенсии, будет еще профессиональная, а накопительный уровень будет добровольным
- Тот, кто много работал и делал отчисления в солидарную систему, должен получать больше, чем сейчас
Об этом рассказал министр соцполитики Денис Улютин в интервью "РБК-Украина". Реформа предусматривает разделение пенсии на три основных составляющих: солидарную, профессиональную (специальную) и накопительную часть.
Мы выравниваем дисбалансы в системе. Сейчас есть точки экстремума – очень высокие пенсии и очень низкие, которые не всегда являются следствием стажа и уровня заработной платы. Мы выровняем эти перекосы, чтобы солидарная система выглядела действительно солидарным пластом. Если ты хочешь иметь очень большую пенсию, тогда вкладывай средства в накопительную часть, — объяснил министр.
По словам Улютина, для максимальной пенсии в солидарной системе установят ограничения. После реформы человек не сможет получать пенсию более 10 прожиточных минимумов.
Потому что максимальная сумма, с которой ты платишь ЕСВ, тоже ограничена. Сейчас это 160 тысяч гривен. В нашей модели все равно ты не сможешь получить пенсию больше 10 прожиточных минимумов – это 26 тысяч гривен, потому что ты не уплатил для этого достаточно взносов, — отметил Улютин.
На сколько может вырасти пенсия в результате реформы
По словам министра, предложение этой модели реформы таково, что солидарная пенсия будет не менее 6 тысяч гривен. Вырастут выплаты бюджетников.
Для большого пласта бюджетников, тех, кто долго работал на работах, где государство не платит высокие зарплаты, они все получают рост. Это значительное количество людей – треть пенсионеров, – резюмировал Улютин.
Какая минимальная и максимальная пенсии в Украине сейчас
С 1 января 2026 года в Украине выросла минимальная зарплата (сейчас составляет 8 647 грн, ранее – 8 000 грн). Это, в частности, повлияло на размеры пенсионных выплат.
Размер пенсий сейчас:
- минимальная пенсия по возрасту для неработающих пенсионеров с полным страховым стажем — 2 595 грн;
- максимальный размер пенсии – 25 950 грн (10 прожиточных минимумов).
Кто получает пенсию 390 тысяч гривен
В то же время судьи и прокуроры получают так называемые "спецпенсии". Юридически, это не пенсия, а выплаты, установленные по специальным законам, принятым Верховной Радой и подписанным президентом.
В 2025 году глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в Facebook обнародовал ответ от Пенсионного фонда Украины на свой запрос о 20 самых больших пенсиях по разным категориям спецпенсионеров. Самая большая пенсия судьи составила 390 тысяч гривен.
Как сообщал "Телеграф", с 1 января 2026 года некоторым украинским пенсионерам урезали размер ежемесячных государственных выплат. Это касается тех, пенсия которых превышает максимальные лимиты.