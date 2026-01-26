Не більше 26 тисяч: які обіцяють пенсії після реформи в Україні
-
-
Для максимальної солідарної пенсії встановлять обмеження
Уряд готує велику пенсійну реформу, яка має забезпечити більш справедливі виплати. Солідарна пенсія буде не менше 6 тисяч, а найбільші виплати обмежать.
Що треба знати:
- Реформу можуть запустити вже цього, або наступного року
- Окрім солідарної пенсії буде ще професійна, а накопичувальний рівень буде добровільним
- Той, хто багато працював і робив відрахування у солідарну систему, має отримати більше, ніж зараз
Про це розповів міністр соцполітики Денис Улютін в інтерв’ю "РБК-Україна". Реформа передбачає поділ пенсії на три основні складові: солідарну, професійну (спеціальну) та накопичувальну частину.
Ми вирівнюємо дисбаланси в системі. Зараз є точки екстремуму – надзвичайно високі пенсії і надзвичайно низькі, які не завжди є наслідком стажу та рівня заробітної плати. Ми вирівняємо ці перекоси, щоб солідарна система виглядала дійсно як солідарний пласт. Якщо ти хочеш мати надзвичайно велику пенсію, тоді вкладай кошти в накопичувальну частину, — пояснив міністр
За словами Улютіна, для максимальної пенсії в солідарній системі встановлять обмеження. Після реформи людина не зможе отримувати пенсію більше, ніж 10 прожиткових мінімумів.
Тому що максимальна сума, з якої ти сплачуєш ЄСВ, також обмежена. Зараз це 160 тисяч гривень. В нашій моделі все одно ти не зможеш отримати пенсію більше, ніж 10 прожиткових мінімумів – це 26 тисяч гривень, тому що ти не сплатив для цього достатньо внесків, — зазначив Улютін
На скільки може зрости пенсія в результаті реформи
За словами міністра, пропозиція в цій моделі реформи, що солідарна пенсія буде не менше 6 тисяч гривень. Зростуть виплати бюджетників.
Для великого пласту бюджетників, тих, хто довго працював на роботах, де держава не платить високих зарплат, вони всі отримують зростання. Це значна кількість людей – третина пенсіонерів, — резюмував Улютін
Яка мінімальна та максимальна пенсії в Україні зараз
З 1 січня 2026 року в Україні зросла мінімальна зарплата (зараз становить 8 647 грн, раніше – 8 000 грн) Це, зокрема, вплинуло на розміри пенсійних виплат.
Розмір пенсій зараз:
- мінімальна пенсія за віком для непрацюючих пенсіонерів із повним страховим стажем — 2 595 грн;
- максимальний розмір пенсії — 25 950 грн (10 прожиткових мінімумів).
Хто отримує пенсію 390 тисяч гривень
Водночас судді та прокурори отримують так звані "спецпенсії". Юридично, це не пенсія, а виплати, встановлені за спеціальними законами, ухваленими Верховною Радою та підписаними президентом.
У 2025 році голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцева у Facebook оприлюднив відповідь від Пенсійного фонду України на свій запит про 20 найбільших пенсій по різним категоріям спецпенсіонерів. Найбільша пенсія судді становила 390 тисяч гривень.
Як повідомляв "Телеграф", з 1 січня 2026 року деяким українським пенсіонерам урізали розмір щомісячних державних виплат. Це стосується тих, пенсія яких перевищує максимальні ліміти.