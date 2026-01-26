Не більше 26 тисяч: які обіцяють пенсії після реформи в Україні

Для максимальної солідарної пенсії встановлять обмеження

Уряд готує велику пенсійну реформу, яка має забезпечити більш справедливі виплати. Солідарна пенсія буде не менше 6 тисяч, а найбільші виплати обмежать.

Що треба знати:

Реформу можуть запустити вже цього, або наступного року

Окрім солідарної пенсії буде ще професійна, а накопичувальний рівень буде добровільним

Той, хто багато працював і робив відрахування у солідарну систему, має отримати більше, ніж зараз

Про це розповів міністр соцполітики Денис Улютін в інтерв’ю "РБК-Україна". Реформа передбачає поділ пенсії на три основні складові: солідарну, професійну (спеціальну) та накопичувальну частину.

Ми вирівнюємо дисбаланси в системі. Зараз є точки екстремуму – надзвичайно високі пенсії і надзвичайно низькі, які не завжди є наслідком стажу та рівня заробітної плати. Ми вирівняємо ці перекоси, щоб солідарна система виглядала дійсно як солідарний пласт. Якщо ти хочеш мати надзвичайно велику пенсію, тоді вкладай кошти в накопичувальну частину, — пояснив міністр

За словами Улютіна, для максимальної пенсії в солідарній системі встановлять обмеження. Після реформи людина не зможе отримувати пенсію більше, ніж 10 прожиткових мінімумів.

Тому що максимальна сума, з якої ти сплачуєш ЄСВ, також обмежена. Зараз це 160 тисяч гривень. В нашій моделі все одно ти не зможеш отримати пенсію більше, ніж 10 прожиткових мінімумів – це 26 тисяч гривень, тому що ти не сплатив для цього достатньо внесків, — зазначив Улютін

На скільки може зрости пенсія в результаті реформи

За словами міністра, пропозиція в цій моделі реформи, що солідарна пенсія буде не менше 6 тисяч гривень. Зростуть виплати бюджетників.

Для великого пласту бюджетників, тих, хто довго працював на роботах, де держава не платить високих зарплат, вони всі отримують зростання. Це значна кількість людей – третина пенсіонерів, — резюмував Улютін

Яка мінімальна та максимальна пенсії в Україні зараз

З 1 січня 2026 року в Україні зросла мінімальна зарплата (зараз становить 8 647 грн, раніше – 8 000 грн) Це, зокрема, вплинуло на розміри пенсійних виплат.

Розмір пенсій зараз:

мінімальна пенсія за віком для непрацюючих пенсіонерів із повним страховим стажем — 2 595 грн ;

; максимальний розмір пенсії — 25 950 грн (10 прожиткових мінімумів).

Хто отримує пенсію 390 тисяч гривень

Водночас судді та прокурори отримують так звані "спецпенсії". Юридично, це не пенсія, а виплати, встановлені за спеціальними законами, ухваленими Верховною Радою та підписаними президентом.

У 2025 році голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцева у Facebook оприлюднив відповідь від Пенсійного фонду України на свій запит про 20 найбільших пенсій по різним категоріям спецпенсіонерів. Найбільша пенсія судді становила 390 тисяч гривень.

Судді отримують найвищі спецпенсії

Як повідомляв "Телеграф", з 1 січня 2026 року деяким українським пенсіонерам урізали розмір щомісячних державних виплат. Це стосується тих, пенсія яких перевищує максимальні ліміти.