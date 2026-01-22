Пенсия под угрозой: 3 ошибки в трудовой книжке, из-за которых можно потерять деньги

Несколько строчек в трудовой книжке могут повлиять на размер будущей пенсии. Если в записях есть разногласия, Пенсионный фонд может не учесть часть стажа.

Что нужно знать

ПФУ проверяет каждую запись

Ошибки становятся основанием для отказа

Документы можно исправить раньше времени

Речь идет о трех распространенных ошибках, встречающихся в трудовых книжках. Избежать их можно, если проверить документы еще до выхода на пенсию.

При назначении пенсии Пенсионный фонд проверяет каждую запись в трудовой книжке. Если находят разногласия, часть лет могут не отнести к страховому стажу. Еще в 2023 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно было иметь не менее 30 лет стажа, а уже в 2026 году потребовалось 33 года стажа.

Первая распространенная ошибка – неполное или сокращенное название предприятия. В тексте записи она может быть указана не полностью, в то время как на печати указана другая форма. Поэтому возникает несоответствие, и фонд может потребовать дополнительные подтверждения.

Вторая проблема – отсутствие подписи или печати. Чаще это касается записи об увольнении. Если нет подписи ответственного лица, то период работы могут не учесть.

Третья сложность – ликвидация предприятия без передачи документов в архив. В такой ситуации подтвердить стаж гораздо труднее. Человеку приходится самостоятельно искать справки или обращаться в суд.

Один из примеров касается 60-летнего мужчины, который после службы в ВСУ подал документы на пенсию. Ему не засчитали более 3,5 лет стажа из-за сокращенного названия предприятия и отсутствия подписи в трудовой. Два предприятия уже были ликвидированы, а документы в архив не переданы.

В постановлении от 30 сентября 2019 г. Верховный Суд четко подчеркнул: мелкие неточности в трудовых документах не могут быть основанием для отказа в назначении пенсии. Если факт работы подтвержден, государство должно его учесть.

Что делать, если ПФ отказывается засчитать стаж

Если Пенсионный фонд отказывает в зачислении стажа, решение может быть обжаловано в суде. Также можно обратиться в центры бесплатной правовой помощи. Там дают консультации и помогают подготовить документы.

Специалисты советуют не ждать пенсионного возраста. Следует заранее проверить все записи в трудовой книжке. Также надо сверить полные названия предприятий, даты принятия и увольнения, наличие подписей и печатей. Если предприятие еще работает, можно попросить внести поправку или получить справку, подтверждающую период работы.

