С сегодняшнего дня пенсия некоторых украинцев стала меньше: кому и почему сократили выплаты с 1 января

Часть украинцев попала под ограничительные коэффициенты на пенсии

С 1 января 2026 года некоторым украинским пенсионерам урезан размер ежемесячных государственных выплат. Эта норма касается людей, пенсия которых превышает максимальные лимиты.

Указанные изменения не затрагивает две категории пенсионеров. Об этом сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины во Львовской области.

Кто попал под ограничение

Ограничения выплат относятся только к той части пенсии, которая превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. В 2026 году эта сумма составляет 25 950 гривен.

Нововведения актуальны для нескольких категорий пенсионеров. Для них будут действовать лимиты:

10–11 прожиточных минимумов – 50% от избытка;

11–13 прожиточных минимумов – 40%;

13–17 прожиточных минимумов – 30%;

17–21 прожиточный минимум – 20%;

свыше 21 прожиточного минимума — 10%.

В Пенсионном фонде отметили, что основная сумма пенсии меняться не будет. Сокращение выплат будет касаться исключительно части, превышающей установленные лимиты.

Кто не попал под ограничение

В то же время, ограничения не будут действовать для двух категорий граждан. Так, указанные лимиты не коснутся:

пенсий лиц, непосредственно участвовавших в антитеррористической операции (АТО), обеспечении национальной безопасности и обороны, защиту населения и государства во время военной агрессии РФ;

Пенсий членов семей погибших, назначенных по причине потери кормильца.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что влияет на размер пенсии и как ее рассчитать.