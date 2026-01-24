Дорогая атака по Украине: зачем Россия применила редкие ракеты Х-32 и почему их так сложно сбивать

Эксперт объясняет, что стояло за пусками Х-32 и какие мотивы могли быть у России

Использование ракет Х-22/Х-32 Россией по Украине это классическая комбинированная воздушная операция, но враг применил именно эти средства поражения не просто так. Сейчас переговоры, как в Давосе, так и в Абу-Даби не привели к компромиссам, поэтому россияне этим обстрелом демонстрируют, что и дальше продолжают войну на истощение.

Что нужно знать:

Эти ракеты применяются только для гарантированного поражения определенных целей

Маршрут был продиктован оптимальным расстоянием для удара

Х-32 летит со скоростью более 5 тыс. км/ч, что делает ее одной из самых сложных целей для ПВО

По оценке эксперта, одна из целей атаки – заставить Украину потратить дефицитные и дорогие ракеты ПВО

Причины использования при комбинированной атаке именно ракет Х-32, которые недешевы и достаточно редки, пояснил "Телеграфу" военный эксперт Олег Стариков. Он отметил, что здесь важная военная составляющая и характеристики самой ракеты.

Такие ракеты Россия использует "только для того, чтобы гарантированно поразить выбранную цель", — отмечает Стариков. Отметим, предварительно цель этой атаки — отрезать Киев от Ровенской АЭС, чтобы усугубить и без того сложную ситуацию с энергоснабжением. Интересно, что Россия выбрала маршрут полета ракет вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и ЧАЭС.

Движение воздушных целей над территорией Украины/monitoringwar

По мнению эксперта, это не специальная демонстрация, а скорее — сухой расчет: "Когда считали расстояние и какие маневры противовоздушной обороны она должна сделать, скорее всего рассчитали, что самое короткое расстояние — через Чернобыль".

Стариков акцентирует – ракеты уникальны тем, что идут на сверхзвуковой скорости – более 5000 км/ч. Большинство ракет передвигаются медленнее, и их сбить легче. Х-32 при этом одолеть очень трудно.

Только несколько типов западных ПВО предназначены для сбивания таких ракет. Это Patriot в зависимости от того, как быстро ее засечат и NASAMS. Дело в том, что для перехвата такой ракеты, летящей с очень большой скоростью, противоракета — то есть зенитная управляемая ракета — должна активно маневрировать и резко менять динамику своего полета. Фактически речь идет о скорости около 5 Махов, при которой она должна выдерживать перегрузку на уровне 10–20 g. Олег Стариков, военный эксперт

Более того, даже малейшая погрешность в расчетах ПВО, на одну тысячную градуса, приводит к непопаданию в цель на 40 метров при такой скорости. Для того чтобы сбить ракету Х-32, Украина должна использовать не одну противоракету. В Воздушных силах отметили, что были сбиты 9 из 12 ракет Х-22/Х-32. Как говорит эксперт, для этого защитники неба должны были использовать пакет зенитных управляемых ракет Patriot. Это могла быть одна из целей россиян — заставить использовать дефицитные ракеты.

"Зенитно-управляемые ракеты для Patriot, они дефицитны, они стоят 2 миллиона долларов. Это экономика войны. Х-32 стоит 1 миллион долларов, а чтобы их сбить, нужно 5-6 миллионов долларов. И выпускают их всего 300 штук в год, — говорит Стариков и объясняет, — Массированные пуски используются, чтобы в Украине зенитно управляемые ракеты, чтобы мы были "пустыми" и не могли прикрывать небо не только над Киевом, но и над всей Украиной".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что думает эксперт из БпЛА об амбициозной цели защитить границы Украины от "шахедов" с помощью дронов с искусственным интеллектом. Таран объяснил, почему это почти нереально реализовать.