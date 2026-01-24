В атаке россиян на Киев заметили особенность: что известно о примененных ракетах Х-22 и Х-32

Таких ракет уничтожить за время полномасштабного вторжения удалось только 12 из более 400

Россия использовала стратегическую авиацию с ракетами Х-22/Х-32 и направила основные ударные силы во время атаки в ночь на 24 января на Киевскую область. По данным Воздушных сил, было использовано по меньшей мере 12 ракет из воздушного пространства Брянской области.

Что нужно знать:

Х-22 – старая советская противокорабельная ракета с низкой точностью, но очень мощной боевой частью

Х-32 – ее глубоко модернизированная версия с большей дальностью, скоростью и точностью

В ночь на 24 января удалось сбить девять ракет, ранее такого результата не могли достичь

Что известно о ракетах Х-22 и Х-32

Х-22 – это советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета, разработанная для уничтожения авианосцев и авианосных ударных групп. Она имеет большую дальность и мощную боевую часть массой до 960 кг, но низкую точность для ударов по наземным целям: отклонение может достигать сотен метров. Их сняли с вооружения и позже модернизировали до уровня Х-32.

Ту-22М3 с ракетой Х-22/ Фото: defence-ua.com

Ракета Х-22 могла разгоняться до 5 тысяч километров в час и лететь от 330 в базовом варианте до 600 километров (Х-22M/MA). Запускают ее с высоты в 10–12 км.

Российские Ту-22М3 с ракетами Х-32 на авиабазе "Хмеймим" в Сирии/ Фото: defence-ua.com

Х-32 – глубоко модернизированная версия Х-22, получившая большую дальность – до 1000 км, более высокую скорость до 5,4 тыс. км/ч и обновленную радиолокационную головку самонаведения. Это увеличивает точность ударов. Сохранив примерный внешний вид, россияне сделали новую ракету, более смертоносную. Она разгоняется на высоте в 40 км, после чего падает на цель. Важно, что для запуска Х-22 требуются Ту-22М3, а для запуска Х-32 – модернизированы до уровня Ту-22М3М.

Использование ракет Х-22 и Х-32 по Украине.

Россия уже применяла эти ракеты против городов и гражданской инфраструктуры Украины, в частности, била по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Однако в сводках их не было достаточно давно, подчеркнул спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. После удара по Днепру россияне меньше применяли их по материковой части Украины.

"Больше сосредоточился на ударах по югу — то есть нефтяные платформы, и в районе острова Змеиный, и по югу они применялись. Всего 412 ракет Х-22 или Х-32 было противником использовано против нашего государства, и из них до сих пор было сбито только три. Сегодня у нас есть еще плюс девять, то есть на данный момент 12 ракет из тех четырех ракет было уничтожено", — говорит Игнат.

Обе ракеты летят со скоростью более 5 тысяч км/ч, что делает их одними из самых сложных целей для перехвата системами ПВО. Потенциально сбить их можно только с помощью современных зарубежных комплексов Patriot, IRIS-T или NASAMS.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия все чаще использует крылатую ракету 9М729. Они способны летать на сверхнизкой высоте и маневрировать.