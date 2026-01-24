Дорога атака по Україні: навіщо Росія застосувала рідкісні ракети Х-32 та чому їх так складно збивати

Експерт пояснює, що стояло за пусками Х-32 та які мотиви могли бути в Росії

Використання ракет Х-22/Х-32 Росією по Україні це класична повітряна комбінована операція, але ворог застосував саме ці засоби ураження не просто так. Наразі переговори, як в Давосі, так і в Абу-Дабі не призвели до компромісів, тож росіяни цим обстрілом демонструють що й надалі продовжують війну на виснаження.

Що потрібно знати:

Ці ракети застосовують лише для гарантованого ураження визначених цілей

Маршрут був продиктований оптимальною відстанню для удару

Х-32 летить зі швидкістю понад 5 тис. км/год, що робить її однією з найскладніших цілей для ППО

За оцінкою експерта, одна з цілей атаки — змусити Україну витратити дефіцитні та дорогі ракети ППО

Причини використання при комбінованій атаці саме ракет Х-32, які є недешевими та достатньо рідкісними, пояснив "Телеграфу" військовий експерт Олег Старіков. Він зазначив, що тут важлива воєнна складова та характеристики самої ракети.

Такі ракети Росія використовує "тільки для того, щоб гарантовано вразити обрану ціль", — наголошує Старіков. Зазначимо, попередньо, мета цієї атаки — відрізати Київ від Рівненської АЕС, щоб посилити і без того складну ситуацію з енергопостачанням. Цікаво, що Росія обрала маршрут польоту ракет неподалік Чорнобильської зони відчуження та ЧАЕС.

Рух повітряних цілей над територією України/ monitoringwar

На думку експерта це не спеціальна демонстрація, а скоріше — сухий розрахунок: "Коли рахували відстань та які маневри протиповітряної оборони вона має зробити, скоріш за все розрахували, що найкоротша відстань — через Чорнобиль".

Старіков акцентує — ракети унікальні тим, що йдуть на надзвуковій швидкості — понад 5000 км/год. Більшість ракет пересуваються повільніше, і їх збити легше. Х-32 натомість здолати дуже важко.

Тільки кілька типів західних ППО призначені для збиття таких ракет. Це Patriot, залежно від того, як швидко її засічуть та NASAMS. Річ у тім, що для перехоплення такої ракети, яка летить із надзвичайно великою швидкістю, протиракета — тобто зенітна керована ракета — має активно маневрувати й різко змінювати динаміку свого польоту. Фактично йдеться про швидкість близько 5 Махів, за якої вона повинна витримувати перевантаження на рівні 10–20 g. Олег Старіков, військовий експерт

Ба більше, навіть найменша похибка в розрахунках ППО, на одну тисячну градуса, призводить до невлучання в ціль на 40 метрів при такій швидкості. Для того, щоб збити ракету Х-32 Україна має використати не одну протиракету. У Повітряних силах зазначили, що були збиті 9 з 12 ракет Х-22/Х-32. Як каже експерт — для цього оборонці неба повинні були використати пакет зенітних керованих ракет Patriot. Це могла бути одна з цілей росіян — змусити використати ракети, які є дефіцитними.

"Зенітно-керовані ракети для Patriot, вони дефіцитні, вони коштують 2 мільйони доларів. Це економіка війни. Х-32 коштує 1 мільйон доларів, а щоб їх збити, потрібно 5-6 мільйонів доларів. І випускають їх всього 300 штук на рік, — каже Старіков та пояснює, — Масовані пуски використовуються, щоб в Україні була використана ППО, яка у нас ж, а саме зенітно-керовані ракети, щоб ми були "порожніми" та не могли прикривати небо не тільки над Києвом, а й над усією Україною".

