Долгое время это должностное лицо входило в партию "Фидес"

На фоне предстоящих парламентских выборов в Венгрии в Евросоюзе есть предположение, что действующий премьер Виктор Орбан проиграет. Его вполне может заменить главный оппонент Петер Мадяр.

Об этом "Телеграфу" рассказало по меньшей мере пять собеседников из разных стран-членов ЕС. По их мнению, Орбан уже давно утратил лидирующие позиции в стране. Детальнее в материале "Трамп и Путин объединились вокруг врага Украины: объясняем, что происходит".

Есть мнение, что победу на выборах одержит партия "Тиса", которую возглавляет главный оппонент нынешней власти Петер Мадяр, а партия "Фидес" — проигрывает. При этом один из источников подчеркнул, что Мадяр "такой же консерватор как и Орбан", но смена власти в Будапеште гарантированно пойдет на пользу.

Обновление власти Венгрии принесет перезагрузку отношений с ЕС и Украиной. Что с каждым днем становится все более критичной потребностью, добавляет собеседник.

Что известно о Петере Мадяре

Мадяр – это венгерский политик и юрист, лидер оппозиционной партии "Тиса". Свою деятельность он начал как юрист, помогающий антиправительственным активистам во время протестов 2006 года в Венгрии. До 2024 года он входил в партию "Фидес". В 2010 году его назначили чиновником в Министерстве иностранных дел. В 2015 году работал в офисе премьер-министра. В сентябре 2018 года возглавил юридический департамент директората Европейского Союза в государственном венгерском банке развития (MFB).

Петер Мадяр. Фото: венгерские СМИ

Интересно, что выход Мадяра из "Фидеса" связан со скандалом. Ведь в феврале 2024 года стало известно, что президент Венгрии Каталин Новак в апреле 2023 года помиловала Эндре Конья, заместителя директора государственного детского дома. Он фигурировал в деле сексуального насилия над детьми. Более того, помилование подозреваемого подписала бывшая жена Мадяра Юдит Варга.

Скандал вылился в антиправительственные протесты с требованием отставки Новак, что она сделала 10 февраля 2024 года. После этого Мадяр заявил, что уходит в отставку со своих должностей в двух государственных предприятиях и отказывается от своего места в правлении третьего — венгерского банка развития.

Венгрию под правлением Орбана он назвал "политическим продуктом", который служит для сокрытия массовой коррупции и перераспределения богатства в пользу тех, кто имеет "правильные связи". Уже весной 2024 года Мадяр сообщил, что присоединяется к партии "Tisza".

