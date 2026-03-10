Потом будет штраф: до какого числа в Украине можно ловить рыбу

Штрафы будут достигать почти 3500 гривен

Этой весной украинским рыбакам придется соблюдать новые нерестовые запреты. Некоторые виды рыбы запрещено ловить, а нарушение правил наказывается крупными штрафами.

Какие именно виды под запретом, когда нельзя ловить и сколько придется заплатить за нарушение, написано в приказе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины "Правила любительского рыболовства".

В 2026 году основные нерестовые ограничения будут действовать следующим образом:

на реках и их притоках — с 1 апреля по 30 мая;

в водохранилищах, озерах и заливах — с 1 апреля по 19 июня.

К тому же зимнее ограничение на вылов в зимовальных ямах остается в силе с 1 ноября до начала нереста. Кроме общих запретов, действуют специальные ограничения для отдельных видов: например, ловить щуку запрещено с 15 февраля до 31 марта, а вылов раков запрещен до 30 июня. После этого периода разрешается ловить не более 30 раков в сутки на одного человека.

Нарушение правил рыбалки чревато значительными штрафами

В 2026 году незаконный вылов щуки наказывается штрафом в 3 468 грн, а за каждого незаконно выловленного рака – 3 332 грн. Также установлена норма прилова: рыба, не соответствующая минимальному размеру, не должна превышать 10% от общего улова.

