Шовковский впервые рассказал о конфликте с легендой "Динамо" (видео)

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский только после увольнения немного пролил свет на конфликт с хавбеком Бело-синих Андреем Ярмоленко. В августе 2025 появились слухи о том, что наставник выгнал игрока прямо с тренировки.

Соответствующий комментарий Шовковского приводит YouTube-канал "Денис Бойко". Александр признался, что Андрей так и не стал его помощником в команде, хотя он — лидер "Динамо".

Лидер может быть формальным, может быть неформальным. Это тот человек, который является помощником. Андрей Ярмоленко, при всем уважении к нему, не был мне помощником. Да, он был лидером, но он не был мне помощником. Это, пожалуй, тот момент, который, был моим разочарованием. У нас были рабочие отношения. Они не были теми, которыми можно было подпитываться. И это, в первую очередь, проявлялось в тренировочном процессе. Александр Шовковский

Отметим, между Шовковским и Ярмоленко якобы произошла стычка на тренировке. Позднее "Сашо" заявил, что Андрей покинул расположение команды и это странно, хотя хавбек уведомил и тренера, и менеджмент клуба. Экс-форвард "Динамо" Киев Олег Саленко считает, что Ярмоленко не играл с "Самсунспором" в Лиге конференций именно из-за конфликта с менеджером, а не из-за простуды, как это сообщили в "Динамо".

Позднее появилась информация, что Ярмоленко может сменить Шовковского на тренерском мостике Бело-синих. В итоге после увольнения Сашо команду возглавил Игорь Костюк.