Над Львовом засекли сразу два загадочных самолета из далеких стран: куда они летели (карта)

Возле Львова радары зафиксировали сразу два пассажирских самолета. Они якобы пролетели нашу страну насквозь, нарушив воздушное пространство.

Об этом свидетельствуют данные flightradar24. Так, согласно информации мониторингового сервиса, в ночь на 10 марта его радары зафиксировали маяки двух пассажирских самолетов, которые якобы нарушили воздушное пространство Украины. Сообщается, что они пролетели страну насквозь и пролетели возле Львова.

Речь идет о рейсах Гонконг-Хельсинки (Airbus A350 авиакомпании Finair) и Сеул-Хельсинки (Airbus A350 авиакомпании Finair). Оба самолета завершили полеты успешно в пунктах назначения.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине воздушное пространство над нашей страной было официально закрыто. Поэтому, можно предположить, что в данном случае речь идет либо о военном борте, либо о сбое в системе наблюдения за полетами.

К слову, случаи со сбоями радаров во время войны, это далеко не редкость. Их эксперт по авиационному праву Андрей Гук объяснял именно так.

"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.

Почему данные о самолетах могут глючить:

передача искаженных данных о местонахождении самолета,

сбои в работе наземных приемных станций,

помехи в работе GPS,

активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе.

