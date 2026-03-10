В модели попала случайно: как изменилась "Мисс Украина-1995" — ее не узнать (фото)

Среди брендов, с которыми сотрудничала Литовченко, был Jaguar

Влада Литовченко – известная украинская модель, "Мисс Украина 1995" и кандидат исторических наук, которая сегодня возглавляет Вышгородский историко-культурный заповедник. Но ее путь к этой должности был неожиданно разнообразным и ярким – от подиумов и международных съемок до научных исследований и государственных проектов.

Научная деятельность

Влада Владимировна Литовченко (Прокаева) — родилась 7 августа 1970 года в Броварах Киевской области. С детства занималась музыкой, окончила Киевское музыкальное училище им. Глиэра и Одесскую консерваторию. Впоследствии получила образование в Дипломатической академии при МИД Украины, где и защитила кандидатскую диссертацию по историческим наукам в 2015 году.

Карьера модели

Ранние годы карьеры Влады были связаны с музыкой и моделингом. Она преподавала в музыкальной школе, работала профессиональной моделью и получила титулы "Мисс Киев-1994", "Мисс Украина-1995" и "Лучшая модель года-1997". В модельный бизнес Литовченко попала случайно — подруга уговорила ее пойти в агентство.

Литовченко снималась в более чем 120 журналах и газетах, участвовала в видеоклипах известных украинских артистов, среди которых Михаил Поплавский, Александр Пономарев и Виталий Козловский.

Архивное фото модели

Влада Литовченко на конкурсе "Мисс Украина-1995"

С 1999 по 2009 год Влада возглавляла Karin Model Management Group и сотрудничала с международными и украинскими брендами, среди которых Киевстар, Jaguar, Rosarium by DR.Sante, Soho Square и Osmany Laffita. В 2003 году стала соавтором первого украинского учебника по модельному бизнесу "Профессия: модель".

Общественная деятельность и работа

Литовченко активно занимается культурной и образовательной деятельностью. В 2007–2012 годах была советником министра по вопросам семьи, молодежи и спорта, а также основала благотворительный фонд "Одаренные дети – будущее Украины". С 2016 года возглавляет Вышгородский историко-культурный заповедник, участвует в работе экспертных советов по нематериальному культурному наследию и является автором монографий о всемирном и нематериальном наследии ЮНЕСКО в Украине.

Влада Литовченко возглавляют Вышгородский историко-культурный заповедник.

Среди наград и наград Влады – титулы "Женщина III тысячелетия", "Хороший символ нации", "ELLE-Кумир", а также вхождение в ТОП-100 самых влиятельных и красивых женщин Украины.

Личная жизнь

У Влады две дочери, Маргарита и Кристина. Была замужем за Игорем Литовченко и Сергеем Прокаевым.

Влада Литовченко с мужем Сергеем Прокаевым

Влада Литовченко вместе с дочерьми и кумой

