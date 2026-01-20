Не новый "Искандер-И": эксперты объяснили, какой ракетой Россия могла бить по Украине

Эксперты предположили, что РФ могла использовать другую версию ОТРК

Российские военные могли применить для ударов по Украине новую модификацию ОТРК "Искандер", "Искандер-И". Однако предварительно авиационные эксперты считают, что это не новая технология, а модернизированная разработка российских союзников.

Что нужно знать:

Воздушные силы официально сообщают о применении "Искандера-М"

Эксперты считают возможным использование северокорейской ракеты KN-23

KN-23 имеет дальность поражения до 850 км и создана на базе "Искандера"

Окончательно определить тип ракеты можно только после анализа обломков.

В Воздушных силах также отмечают, что использовались баллистические ракеты Искандер-М. "Телеграф" пообщался с экспертами, что это могло быть за оружие, которое может достать в Винницу.

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляный отмечает, что точно определить тип ракеты для анализа ее остатков невозможно. По его мнению, это не новая "аналоговетная вундервафля", а северокорейская разработка: "Это могла быть КНДРовская KN-23. Считается, что эта баллистика имеет несколько большую дальность поражения по сравнению с ракетой 9М723 к Искандер-М".

KN-23 вместе с другими ракетами КНДР

Примерные характеристики KN-23:

Она может иметь 7,5 метра длины, диаметр – 0,95 м и вес около 3,5 тонны. Боевая часть – около 500 кг. Ее можно уменьшать, чтобы увеличить дальность, оцениваемую от 600 км.

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в комментарии "Телеграфу" отметил, что придерживается такого же мнения.

KN-23 – северо-корейская версия Искандера без ограничения дальности. Сначала была очень не точна, но потом россияне довели до почти точности Искандера-М. Бьет 850 км. Константин Криволап, авиационный эксперт и аналитик

В целом семейство "Искандер" насчитывает несколько дальнобойных версий. В частности, Искандер-М, который применили по Украине по данным Воздушных сил. Официальная дальность стрельбы – 500 км, однако с некоторыми снарядами перспективы оценивают до 700 км.

"Искандер-1000" может быть модернизацией "Искандера-М"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия могла модернизировать Искандер до дальности в 1000 километров. Это, по мнению экспертов, модернизация именно "Искандера-М", но северокорейская ракета тоже разработка на его основе.