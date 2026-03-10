Название хочется перегуглить, чтобы убедиться, что это не шутка: что известно о "пикантном" селе в Украине

Площадь села чуть больше одного километра квадратного

Иногда названия украинских сел могут звучать так, что невольно возникает желание проверить, действительно ли это населенный пункт, а не шутка из соцсетей. Так же и с этим селом в Хмельницкой области, которое имеет собственную интересную и глубокую историю.

Речь идет о Титьков, где проживает 515 человек, а его территория занимает чуть больше одного квадратного километра. То есть, пройти его можно за 15 минут.

Точное происхождение названия села "Титьков" в письменных источниках не установлено, однако исследователи предполагают, что оно может происходить от личного имени или прозвища одного из первых поселенцев. Во многих украинских селах названия формировались именно от имени основателя или семьи, проживавшей на этой территории. Подобная традиция была распространена на Волыни и Подолье в средневековый период.

Автобусная остановка в селе Титьков. Фото: Википедия

Территория вокруг современного Титькова была заселена еще несколько столетий назад, ведь эта местность имеет давнюю историю, которая уходит во времена Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.

Клуб в селе Титьков. Фото: Википедия

В 20 веке, как и большинство украинских сел, Титьков пережил советский период с коллективизацией и созданием колхозов. После обретения Украиной независимости село вошло в систему местного самоуправления, а с 2015 года стало частью новой Полонской общины.

На территории села есть Михайловская церковь, построенная в 1878 году. Также работает передвижное отделение почтовой связи и сельский клуб.

