Новые "ценотижики" в "Сильпо": 12 товаров продают до 60% дешевле

Пора пополнить свои запасы

В сети супермаркетов "Сильпо" появились новые акционные предложения на популярные товары. Покупатели могут приобрести продукты и товары для дома со значительными скидками — некоторые из них достигают более 50%.

Акция позволяет сэкономить на сладостях, напитках, бакалеи и средствах гигиены. Список из 12 товаров составил "Телеграф".

Среди акционных товаров представлены следующие позиции:

Фисташки Wonderful жареные несоленые, 250 г — 369 грн (-43%)

(-43%) Полотенца бумажные Zeva Premium Jumbo 3-слойные, 5 шт — 159 грн (-48%)

(-48%) Макаронные изделия Garofalo "Спагетти", 500 г — 59,99 грн (-39%)

(-39%) Хлебцы Frango ржаные оригинальные, 100 г — 74,99 грн (-18%)

(-18%) Чай черный Dilmah Premium, 120+20 пакетиков — 239 грн (-32%)

(-32%) Шампунь Fino Premium Touch, 550 мл — 599 грн (-50%)

(-50%) Молоко сгущенное "Первомайский МКК" 8,5%, 440 г — 59,99 грн (-34%)

(-34%) Шоколад Merci Finest Selection, 250 г — 239 грн (-46%)

(-46%) Батончик Nestlé Fitness злаковый с шоколадом, 23,5 г — 13,99 грн (-36%)

(-36%) Туалетная бумага Zeva Deluxe Delicate Care, 8 рулонов — 199 грн (-41%)

(-41%) Кондиционер для волос Fino Premium Touch, 550 мл — 599 грн (-57%)

(-57%) Пюре Galicia Baby яблочно-грушево-шпинатное, 90 г — 18,99 грн (-42%)

Что купить на почти 60% дешевле "Сильпо". Фото: Скриншот из магазина

