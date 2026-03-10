Новые "ценотижики" в "Сильпо": 12 товаров продают до 60% дешевле
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Пора пополнить свои запасы
В сети супермаркетов "Сильпо" появились новые акционные предложения на популярные товары. Покупатели могут приобрести продукты и товары для дома со значительными скидками — некоторые из них достигают более 50%.
Акция позволяет сэкономить на сладостях, напитках, бакалеи и средствах гигиены. Список из 12 товаров составил "Телеграф".
Среди акционных товаров представлены следующие позиции:
- Фисташки Wonderful жареные несоленые, 250 г — 369 грн (-43%)
- Полотенца бумажные Zeva Premium Jumbo 3-слойные, 5 шт — 159 грн (-48%)
- Макаронные изделия Garofalo "Спагетти", 500 г — 59,99 грн (-39%)
- Хлебцы Frango ржаные оригинальные, 100 г — 74,99 грн (-18%)
- Чай черный Dilmah Premium, 120+20 пакетиков — 239 грн (-32%)
- Шампунь Fino Premium Touch, 550 мл — 599 грн (-50%)
- Молоко сгущенное "Первомайский МКК" 8,5%, 440 г — 59,99 грн (-34%)
- Шоколад Merci Finest Selection, 250 г — 239 грн (-46%)
- Батончик Nestlé Fitness злаковый с шоколадом, 23,5 г — 13,99 грн (-36%)
- Туалетная бумага Zeva Deluxe Delicate Care, 8 рулонов — 199 грн (-41%)
- Кондиционер для волос Fino Premium Touch, 550 мл — 599 грн (-57%)
- Пюре Galicia Baby яблочно-грушево-шпинатное, 90 г — 18,99 грн (-42%)
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" можно сэкономить до 220 грн на мясных продуктах.