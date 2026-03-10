Укр

Новые "ценотижики" в "Сильпо": 12 товаров продают до 60% дешевле

Марина Бондаренко
Скидки в "Сельпо"
Скидки в "Сельпо". Фото Коллаж "Телеграфа"

Пора пополнить свои запасы

В сети супермаркетов "Сильпо" появились новые акционные предложения на популярные товары. Покупатели могут приобрести продукты и товары для дома со значительными скидками — некоторые из них достигают более 50%.

Акция позволяет сэкономить на сладостях, напитках, бакалеи и средствах гигиены. Список из 12 товаров составил "Телеграф".

Среди акционных товаров представлены следующие позиции:

  • Фисташки Wonderful жареные несоленые, 250 г — 369 грн (-43%)
  • Полотенца бумажные Zeva Premium Jumbo 3-слойные, 5 шт — 159 грн (-48%)
  • Макаронные изделия Garofalo "Спагетти", 500 г — 59,99 грн (-39%)
  • Хлебцы Frango ржаные оригинальные, 100 г — 74,99 грн (-18%)
  • Чай черный Dilmah Premium, 120+20 пакетиков — 239 грн (-32%)
  • Шампунь Fino Premium Touch, 550 мл — 599 грн (-50%)
  • Молоко сгущенное "Первомайский МКК" 8,5%, 440 г — 59,99 грн (-34%)
  • Шоколад Merci Finest Selection, 250 г — 239 грн (-46%)
  • Батончик Nestlé Fitness злаковый с шоколадом, 23,5 г — 13,99 грн (-36%)
  • Туалетная бумага Zeva Deluxe Delicate Care, 8 рулонов — 199 грн (-41%)
  • Кондиционер для волос Fino Premium Touch, 550 мл — 599 грн (-57%)
  • Пюре Galicia Baby яблочно-грушево-шпинатное, 90 г — 18,99 грн (-42%)
Скидки на 12 товаров в "Сильпо"
Что купить на почти 60% дешевле "Сильпо". Фото: Скриншот из магазина

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" можно сэкономить до 220 грн на мясных продуктах.

