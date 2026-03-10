Посадите обязательно! Мыши, тля и клещи убегают прочь от этого растения

Это растение отпугивает вредных насекомых, включая тлю и паутинных клещей. От его запаха убегают мыши. Почему на вашем огороде это до сих пор не растет?

Чтобы на огороде меньше пользоваться современной "химией", нужно знать особенности тех или иных растений. Некоторые хорошо знакомые травы обладают массой полезных свойств, а значит они обязательны к посадке на вашем участке.

Речь идет о кориандре или по-латински Coriandrum sativum. Примечательно, что кориандром принято называть семена этого растения, используемые в качестве пряности, а его зелень уже известна под названием "кинза".

В чем прелесть и польза кориандра? Дело в том, что он является природным репеллентом, и множество насекомых терпеть не могут его специфический аромат.

Грызуны воспринимают кориандр как барьер, и этим можно воспользоваться, если посеять это растение по периметру участка.

Также кориандр сдерживает распространение тли и паутинного клеща. Поэтому целесообразно посадить его вдоль грядок с капустой, огурцами и прочими огородными культурами. Так можно в разы сократить применение химических препаратов и обеспечить семью экологически чистым продуктом.

А еще у кориандра милые белые цветочки, которые могут эффектно дополнить, например, ваш розарий. Большим плюсом станет то, что розам будет не страшны болезни и вредители.

Цветение кориандра. Фото: pixabay.com

