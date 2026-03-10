ВСУ продвигаются, но… Что может помешать быстрому освобождению всей Днепропетровщины

Выход на административные границы потребует тактических усилий

Приблизительно 440 кв. км территорий Днепропетровской и Запорожской области освободили силы ВСУ. В настоящее время ключевым населенным пунктом можно считать Березово.

Об этом "Телеграфу" рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его мнению, ситуация на этом участке пока достаточно динамична, поэтому об окончательных успехах или закреплении говорить рано.

Что нужно знать:

На Днепропетровщине под контролем окупантов остаются Березово, Терново, Новониколаевка, Вороное частично и Январское, Малеевка

Полная зачистка Днепропетровской области от россиян — вопрос времени

ВСУ необязательно прибегать к форсированию для продолжения наступления

Коваленко объясняет, что в настоящее время ВСУ освободили подавляющее большинство территорий именно в Днепропетровщине, в том числе на границе с Запорожской областью. Речь идет где-то о 440 кв. км. Портал DeepState не публикует обновленные данные сразу, но постепенно украинцы увидят результаты наступления. Какие именно территории осталось освободить ВСУ, обозреватель точно не может назвать, но есть предположение.

"На Днепропетровщине остается под контролем российских оккупантов чуть больше трех населенных пунктов. Это Березовое, Терновое, Новониколаевка, Вороное частично и Январское. Ну и на самой границе — это Малеевка", — говорит Коваленко.

Березовое, Терновое, Новониколаевка, Вороное, Январское, Малеевка на карте

Он добавляет, что почти все пункты – это разрушенные села с нескольких улиц. Но самое главное — это Березовое, потому что именно его россияне использовали в качестве основного места закрепления своих позиций.

"Возможно, часть этих населенных пунктов, о которых я сейчас сказал, они уже освобождены. Если освобождено, зачищено Березовое, то можно сказать, что полная зачистка Днепропетровщины — это вопрос времени", — объясняет военный обозреватель.

По его словам, сейчас точно сказать, какие пункты под контролем ВСУ, а какие — нет, трудно. Но об успехах работы на этих направлениях уже сообщает Генштаб, поэтому скоро появится больше информации.

Какие географические границы продвижения ВСУ на Днепропетровщине

Коваленко говорит, что, учитывая реки Янчул, Вороная и тому подобное, следует говорить о необходимости форсирования. Оно нужно для выхода на административные границы Днепропетровской области.

"Если мы говорим о движении одновременно по правому и левому берегу, если мы будем двигаться на юг, то форсирование не нужно. Соответственно, мы будем иметь через некоторое время выход на Сладкое, Павловку и Успеновку. То есть тактическая операция таким образом будет продолжаться", — объясняет эксперт.

Сладкое, Павловка и Успеновка на карте

Он добавляет, что постепенно ВСУ будут оттеснять россиян по реке, которая не будет мешать, ведь есть возможность действовать с обоих берегов. Кроме того, Силы обороны уже вышли на левый берег реки Гайчул и в этом месте двигаются по левому берегу, у трассы 85.

Река Гайчул на карте

