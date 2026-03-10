Будет до +19°С. Какие регионы ожидает аномальная весенняя погода в марте

Местами возможны морозы и даже мокрый снег

Вторая декада марта отметится для Украины достаточно теплой и непостоянной погодой. Ведь почти аномальные +19°С плавно перейдут в похолодание и мокрый снег.

Что нужно знать:

До 16 марта украинцев ожидает значительное тепло без осадков

Ночью сохранятся морозы до -3 градусов

В марте осадков на территории Украины будет немного

Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. По его прогнозам, с 10 по 16 марта Украину ожидается стабильная весенняя погода, местами возможен туман.

На большинстве территорий днем преимущественно будет ясно, однако утром возможен туман. Температура воздуха в ночное время будет снижаться до -3…+4 °С, днем составит около +10…+16 °С, на Правобережье Украины и Закарпатье местами +17…+19 °С. Впрочем, с 14 марта произойдет незначительное снижение дневной температуры на 2-4°С, связанное с поступлением более холодного воздуха из центральных районов Азии.

Уже с 16 марта погода начнет меняться на фоне постепенного понижения атмосферного давления. Будет заметно больше облачности, а также местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Для наглядности на карте представлено среднее прогностическое поле аномалии температуры воздуха (°С) на территории Европы за период с 9 по 16 марта согласно расчетам прогностической модели ECMWF. Области с красным цветом соответствуют температурам выше многолетних норм:

Карта температур

Однако период неустойчивой и прохладной погоды продлится недолго, поскольку с 18 марта ожидается улучшение на большинстве территорий. Температура воздуха в период с 15 по 20 марта будет колебаться в пределах -2…+4 °С ночью и около +6…+13 °С в дневные часы.

"В целом, во время второй декады месяца средняя температура воздуха ожидается стабильно выше многолетней нормы на 3 – 6 °С, а количество осадков будет небольшим, в отдельных регионах с их полным отсутствием, а также преобладанием слабого ветра и небольшого количества облачности", — резюмирует синоптик.

Какая погода будет в ближайшие дни

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни ожидается достаточно теплая и весенняя погода. Ведь с 11 по 14 марта днем столбик термометра будет достигать +19 градусов, а ночью будет опускаться до -1 градуса. Осадков не прогнозируют, однако местами возможна умеренная облачность.

Погода в Украине 13 марта. Данные: Укргидрометцентр

