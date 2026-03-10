Электротранспорта в Донецкой области больше не будет? Почему вывозят троллейбусы из Славянска (документ)

Эвакуация происходит в Полтаву

В Славянске в Донецкой области проводят демонтаж троллейбусной сети. Соответствующее решение приняла городская военная администрация (ГВА) на фоне ситуации с безопасностью.

Об этом рассказали в городской администрации на запрос "Телеграфа". Соответствующее решение ввели в действие 3 марта.

По словам главы МВА Вадимы Ляха, основная причина демонтажа троллейбусной сети — установка антидроновых сеток для защиты объектов критической инфраструктуры. На городских маршрутах в Славянске будет автобусное сообщение. В планах организовать бесплатные рейсы для социально незащищенных слоев населения.

ГВА о троллейбусах в Славянске

В городском совете добавили, что решение принималось в соответствии с распоряжением начальника Славянской ГВА "Об эвакуации имущества коммунальной собственности Славянского городского территориального общества, которое находится на балансе коммунального предприятия "Славянское троллейбусное управление"". Известно, что троллейбусы будут вывезены в Полтаву до улучшения ситуации с безопасностью.

Заметим, что Славянск находится всего в 13 км от фронта. Город почти каждый день атакуют дронами и КАБами.

Славянск на карте

При этом демонтаж тяговых подстанций, питающих контактную сеть, не планируется. В Полтаву вывезут до 20 км сети. Когда ситуация стабилизируется, троллейбусы вернут в город. Добавим, что также троллейбусы есть в Краматорске, пока их не эвакуировали.

Для справки

Антидроновые сетки на дорогах – это инженерные сооружения в виде натянутых на столбах сеток, предназначенные для защиты логистических путей, военной техники и эвакуационных маршрутов от FPV-дронов и сбросов взрывчатки. Они активно устанавливаются на прифронтовых территориях Донецкой, Харьковской, Днепропетровской областей.

Дорога в Дружковке с антидроновой сеткой. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

