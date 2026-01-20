Морозы сдают позиции: когда в Днепре ожидается резкое потепление до +5 градусов

После -8 в Днепр ворвется стабильный "плюс"

В Украину придет потепление. И хотя морозы в Днепре пока не сдаются, их "абонемент" все же подходит к концу. После нескольких стабильно минусовых дней город будет постепенно выходить из зимнего "минуса".

Что следует знать

Самым холодным днем недели станет 24 января, когда температура воздуха опустится до отметки -8 градусов

Резкое потепление начнется с 26 января, когда даже в ночное время столбики термометров не будут падать ниже нуля

В конце месяца в городе установится стабильная плюсовая температура до +5 градусов, которая будет держаться днем и вечером

С 21 по 23 января погода будет оставаться зимней. Температура будет держаться в пределах –5 градусов. 24 января холод даже немного усилится — ожидается до -8, так что это еще не время прятать термобелье. 25 января мороз ослабеет до -5, и именно этот день станет переходным.

Погода в Днепре на 23 января. Фото: ventusky

Погода в Днепре на 25 января. Фото: ventusky

Уже 26 января в Днепре прогнозируется плюсовая температура даже в ночные и утренние часы, а днем столбики термометров поднимутся до +5 градусов. Такая же мягкая и нетипично теплая для января погода сохранится 27 января без минусов.

Погода в Днепре на 26 января. Фото: ventusky

В конце месяца тенденция только закрепится. 28 января в вечерние часы будет до +2, а днем – около +5. Аналогичная температура ожидается и 29–30 января — стабильный плюс днем и комфортные вечера без морозных резкостей.

Погода в Днепре на 29 января. Фото: ventusky

