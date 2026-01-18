Оттепель или только пауза? Какая будет погода в Днепре на этой неделе

В Днепре ожидается резкое, но короткое потепление

В Днепре на этой неделе зимняя погода будет менять характер. После резких морозов температура постепенно пойдет на убыль, хотя в конце недели холод снова напомнит о себе. Холодные ночи уже позади, но стабильного тепла пока ждать не стоит.

Что следует знать

После сильных холодов в первой половине недели температура в Днепре начнет постепенно подниматься, достигнув своего максимума в четверг

Наиболее комфортным днем синоптики называют 22 января, когда дневной мороз ослабнет до -3 градусов

На выходных потепление сменится волной похолодания, и уже в воскресенье вечерняя температура снова упадет до -10 градусов

Уже с понедельника в городе станет мягче, по данным ventusky. В дневные часы ожидается до –7 градусов, а ночью температура будет опускаться до –10. Аналогичная погода сохранится и во вторник, 20 января. Днем снова около -7, в ночные часы — до -10. Резких перепадов не прогнозируют, так что мороз будет ощутимым.

Погода в Днепре на 20 января. Фото: ventusky

В среду, 21 января, холод станет отступать. Днем столбики термометров поднимутся до -6, и даже в вечерние часы температура будет оставаться на том же уровне. Это станет первым сигналом, что строжайший период постепенно проходит.

Погода в Днепре на 21 января. Фото: ventusky

Еще более заметное потепление ожидается 22 января. В дневные часы температура воздуха в Днепре составит около -3 градусов, а вечером — до -4. На фоне предыдущих дней такая погода будет ощущаться гораздо комфортнее.

Погода в Днепре на 22 января. Фото: ventusky

Однако уже в четверг, 23 января, мороз снова усилится — до -5 градусов в течение дня. Без резких скачков, но с возвращением зимнего холода.

Погода в Днепре на 23 января. Фото: ventusky

24 января дневная температура будет оставаться на уровне -5, зато вечером ожидается более заметное похолодание — до -9 градусов. Именно вечер и ночь могут быть самыми дискомфортными в конце недели.

Погода в Днепре на 24 января. Фото: ventusky

В воскресенье, 25 января, погода снова станет морознее. Днем в Днепре прогнозируют до -7, а в вечерние часы температура опустится до -10 градусов.

