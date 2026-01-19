Сильные морозы изменит плюсовая температура: когда ждать потепления в Киеве
Столбики термометра начнут подниматься уже в ближайшие дни
В Киеве в ближайшие дни зима покажет характер, но в конце недели ситуация будет постепенно меняться. По прогнозам синоптиков, город пройдет путь от стабильных двусзначных минусов до температур, близких к нулю.
Что следует знать
- 20–21 января в столице еще сильные морозы — ночная температура будет падать до –14°C
- Начиная с 22 января, сильные морозы начнут отступать, а уже на выходных столбики термометров приблизятся к отметке 0°C
- В конце недели из-за колебаний температуры и влажности киевлян ждет сильный гололед
Как сообщает ventusky, 20-21 января мороз будет держатся уверенно. Днем температура воздуха будет составлять около –10 °C, а в вечерние и ночные часы будет опускаться до –14 °C. Это период, когда без утепления лучше не выходить надолго, а водителям следует быть внимательными из-за риска гололеда.
22 января станет первым сигналом смены погоды. Мороз заметно ослабеет. Днем около -4 °C, вечером — до -5 °C. Холод будет отступать без резких скачков, поэтому погода будет относительно стабильной.
23 и 24 января температурный фон почти не изменится. Днем ожидается –4…–6 °C, и примерно такими же значениями будут оставаться вечерние часы. Это уже не пиковые морозы, но зима все еще показывает характер.
25 января станет еще мягче: –3 °C днем и около –1 °C вечером. А уже 26 января в столице прогнозируется повышение температуры до 0 °C, что может повлиять на состояние дорог и тротуаров.
Вечером 27 января зима напомнит о себе — столбики термометров снова опустятся до –2 °C. Это значит, что на дорогах будет гололедица, поэтому и водителям, и пешеходам следует быть осторожными.
