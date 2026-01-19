Сильные морозы изменит плюсовая температура: когда ждать потепления в Киеве

Столбики термометра начнут подниматься уже в ближайшие дни

В Киеве в ближайшие дни зима покажет характер, но в конце недели ситуация будет постепенно меняться. По прогнозам синоптиков, город пройдет путь от стабильных двусзначных минусов до температур, близких к нулю.

Что следует знать

20–21 января в столице еще сильные морозы — ночная температура будет падать до –14°C

Начиная с 22 января, сильные морозы начнут отступать, а уже на выходных столбики термометров приблизятся к отметке 0°C

В конце недели из-за колебаний температуры и влажности киевлян ждет сильный гололед

Как сообщает ventusky, 20-21 января мороз будет держатся уверенно. Днем температура воздуха будет составлять около –10 °C, а в вечерние и ночные часы будет опускаться до –14 °C. Это период, когда без утепления лучше не выходить надолго, а водителям следует быть внимательными из-за риска гололеда.

Погода в Киеве на 20 января. Фото: ventusky

22 января станет первым сигналом смены погоды. Мороз заметно ослабеет. Днем около -4 °C, вечером — до -5 °C. Холод будет отступать без резких скачков, поэтому погода будет относительно стабильной.

Погода в Киеве на 22 января. Фото: ventusky

23 и 24 января температурный фон почти не изменится. Днем ожидается –4…–6 °C, и примерно такими же значениями будут оставаться вечерние часы. Это уже не пиковые морозы, но зима все еще показывает характер.

Погода в Киеве на 24 января. Фото: ventusky

25 января станет еще мягче: –3 °C днем и около –1 °C вечером. А уже 26 января в столице прогнозируется повышение температуры до 0 °C, что может повлиять на состояние дорог и тротуаров.

Погода в Киеве на 26 января. Фото: ventusky

Вечером 27 января зима напомнит о себе — столбики термометров снова опустятся до –2 °C. Это значит, что на дорогах будет гололедица, поэтому и водителям, и пешеходам следует быть осторожными.

Погода в Киеве на 27 января. Фото: ventusky

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Днепре наступит резкое потепление. Однако этот период будет непродолжительным и принесет свои нюансы погоды.