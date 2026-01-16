То плюс — то минус: как будет меняться погода в Одессе до конца января

Зима в этом году радует Одессу более-менее низкими морозами

В Одессе морозы слабее, чем в большинстве городов Украины, хотя на этой неделе ночью температура опускалась до -11 градусов. Синоптики обнародовали прогноз, в котором сообщили, когда в городе ожидается потепление, а также какая будет погода до конца января и в начале февраля.

По графику, самые низкие температуры уже прошли, и дальше будет не холоднее -7 градусов. Подробнее о погоде в городе написал "Телеграф", взяв данные у "Meteofor".

Что ждать одесситам в ближайший месяц

В период с 16 по 18 января в городе будет преобладать облачная погода. Днем температура воздуха будет колебаться от -7 до -5 градусов, а ночью будет снижаться до -11…-9 градусов. Осадков в настоящее время не прогнозируют.

В предпоследнюю неделю января, в частности с 19 по 25 число, в Одессе станет немного теплее, но "плюсов" не ожидается. Дневная температура будет держаться в пределах -3…0 градусов, а ночью еще будут значительные морозы — до -7…-5 градусов. Иногда на небе будут прояснения, вероятно, без дождя и снега.

Какая будет погода в Одессе в течение месяца. Фото: Meteofor

Почти такая же погода ожидается с 26 по 31 января. В эти дни морозы будут такими: днем температура будет подниматься до -3…0 градусов, а ночью не опускаться ниже -7 градусов. Только во вторник не прогнозируются осадки.

Уже с 1 по 8 февраля в городе ожидаются стабильные дневные "плюсы". Дневная температура будет колебаться в пределах +1…+2 градусов, ночью — около 0…-1 градуса. Однако в этот период ожидаются почти ежедневные осадки в виде снега и дождя, которые иногда будут увеличивать интенсивность.

