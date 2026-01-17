Ослабнет мороз и снова пойдет снег? Как изменится погода в Днепре в ближайшие дни

С 21 января погодные условия немного улучшатся

Январь принес в Украину арктический холод, но скоро в некоторые области придет потепление. Ночные морозы ослабнут и в Днепре, однако в конце месяца могут ударить с новой силой.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник и вторник, 19-20 января, ночью температура в Днепре сохранится в диапазоне -18…-20 градусов. Хотя днем столбики термометра покажут — 8…- 6 градусов.

Погода в Днепре на 19 января

В среду и четверг, 21-22 января, температура в среднем составит -11…-9 градусов, будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

Погода в Днепре на 22 января

Но согласно данным Ventusky, с пятницы, 23 января, в Днепре снова пойдет снег, который продлится и 24 января, а также с 26 по 28 января. С понедельника по пятницу дневная температура будет в диапазоне — 6…- 3 градуса, а ночью прогнозируют -11…-8 градусов.

Погода в Днепре с 19 по 26 января

В конце месяца, 29-30 января, ударят снова морозы. Ночью ожидается -23…-26 градусов, а дневная температура составит -14…-11 градусов.

На сайте Weather прогноз немного отличается. Согласно данным, самые морозные дни в Днепре прогнозируют в субботу и воскресенье, 24-25 января. Ночью температура составит -16…-12 градусов, а днем ожидается — 10 градусов. С 26 по 28 января возможен снегопад с перерывами.

Погода в Днепре с 19 по 26 января

Ранее "Телеграф" сообщал, что морозы в Украине усилятся до -20 и продержатся, по меньшей мере, до конца января.