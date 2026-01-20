Морози здають позиції: коли у Дніпрі очікується різке потепління до +5 градусів

Після -8 у Дніпро увірветься стабільний "плюс"

В Україну прийде потепління. І хоч морози у Дніпрі поки не здаються, їхній "абонемент" все ж добігає кінця. Після кількох стабільно мінусових днів місто поступово виходитиме з зимового "мінуса".

Що варто знати

Найхолоднішим днем тижня стане 24 січня, коли температура повітря опуститься до позначки -8 градусів

Різке потепління розпочнеться з 26 січня, коли навіть у нічний час стовпчики термометрів не падатимуть нижче нуля

Наприкінці місяця у місті встановиться стабільна плюсова температура до +5 градусів, що триматиметься вдень і ввечері

З 21 по 23 січня погода залишатиметься зимовою. Температура триматиметься в межах -5 градусів. 24 січня холод навіть трохи посилиться — очікується до -8, тож це ще не час ховати термобілизну. 25 січня мороз ослабне до -5, і саме цей день стане перехідним.

Погода у Дніпрі на 23 січня. Фото: ventusky

Погода у Дніпрі на 25 січня. Фото: ventusky

Уже 26 січня у Дніпрі прогнозують плюсову температуру навіть у нічні та ранкові години, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +5 градусів. Така ж м’яка і нетипово тепла для січня погода збережеться 27 січня — без мінусів.

Погода у Дніпрі на 26 січня. Фото: ventusky

Наприкінці місяця тенденція лише закріпиться. 28 січня у вечірні години буде до +2, а вдень — близько +5. Аналогічна температура очікується і 29–30 січня — стабільний "плюс" вдень і комфортні вечори без морозних різкостей.

Погода у Дніпрі на 29 січня. Фото: ventusky

