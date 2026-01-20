Страшный сон Садового и Марцинкива? Какую зарплату получил мэр Тернополя за 2025 год

На должности главы города уже более 15 лет

Мэр Тернополя Надал Сергей за 2025 год заработал в разы меньше денег, чем его коллеги городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив или львовский председатель Андрей Садовой. Ведь зарплата Надала достигла всего 200 тысяч.

Об этом сообщили в мэрии Тернополя в ответ на запрос "Телеграфа". Отметив, что материальная помощь на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска и решения социально-бытовых вопросов не начислялись.

По данным документа, за 2025 году Надалу насчитали зарплаты на 210 873,33 грн. То есть где-то по 17 500 грн в месяц и это без вычета налогов. Их сумма за 12 рабочих месяцев составляет около 40 тысяч грн. Таким образом на руки мэр Тернополя получил всего 162 372,46 грн. Ежемесячно ему выплачивали около 13 500 грн.

Сколько зарабатывает мэр Тернополя Надал Сергей

Эта заработная плата в разы ниже начисления у коллег. Ведь Марцинкив в 2025 году заработал почти миллион гривен, на руки он получил 701 369,46 грн. Садовой тоже не отстает в сумме заработной платы – насчитали 1 171 773 грн, а выплатили – 880 412 грн.

Кто такой Надал Сергей

Сергей Надал – это украинский политик, общественный деятель. Член ВО "Свобода", депутат Тернопольского областного совета (2009). Городским председателем Тернополя он стал в 2010 году.

Родился Надал в Тернополе в 1975 году. Учился в Тернопольском коммерческом институте по специальности экономист, экономика и управление производством. С 1994 года работал в налоговой на должностях от налогового инспектора до начальника управления Государственной налоговой инспекции.

Сергей Надал

С июля 2007 года по апрель 2010 – первый заместитель председателя налоговой службы в Тернопольской области. В 2010 году стал мэром Тернополя. Впоследствии в 2015 и 2020 его переизбрали.

Надал женат на Елене Надал (девичья — Вербова, замужем с 1994). Она служащая в областном управлении Госкомстата. Воспитывают общую дочь Анастасию.

