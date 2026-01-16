На зарплату не живет: сколько получает мэр Днепра и куда тратит состояние

После уплаты налогов зарплату мэра Днепра направляли на благотворительность

Должностной оклад мэра Днепра Бориса Филатова меньше, чем у его коллеги из Запорожья Регины Харченко. В 2025 году он составлял 26 492 грн в месяц.

В Днепровском горсовете обнародовали подробные данные о доходах городского головы в ответ на информационный запрос "Телеграфа". В них отмечено, что с учетом надбавки за третий ранг должностного лица местного самоуправления, надбавки за выслугу лет и индексации за январь — декабрь 2025 года общая сумма начисленной заработной платы Бориса Филатова составила 393 849,79 грн.

Ответ на запрос "Телеграфа" о зарплате Филатова

Стоит отметить, что это не та зарплата, которую получают "на руки". Из этой суммы удержано 18% НДФЛ — 70 892,96 грн и военный сбор (5%) 19 692,49 грн. Мэр Днепра не получал материальную помощь в 2025 году.

Сумма, оставшаяся после уплаты налогов, перечислялась на благотворительные нужды. Ежемесячно это были 5000 грн для Виты Лебединец, что перечислялись ее попечителю. Мама девушки, Вера Лебединец погибла во время стрельбы на заводе "Южмаш" в январе 2022 года. 35-летняя женщина была контролером КПП и ценой своей жизни не выпустила стрелка на улицу.

Остальные чистые доходы были направлены на нужды воинских частей. В целом за год эта сумма составляет 243 264,34 грн. Отметим, согласно декларации, кроме зарплаты Филатов получает доход от аренды недвижимости и дивиденды.

Что известно о Борисе Филатове

Борис Филатов

У Бориса Филатова есть юридическое и историческое образование, кандидат юридических наук и доктор политических наук. Работал адвокатом, преподавателем, входил в рейтинги ведущих юристов страны. В 2005—2014 годах занимался журналистикой, был автором и ведущим программы расследований "Губернские хроники" на "9 канале".

В 2014 году был заместителем председателя Днепропетровской ОГА по внутренней политике и народным депутатом Украины VIII созыва, возглавлял парламентскую комиссию по вопросам приватизации. В 2015 году избран городским главой Днепра. В 2020 – переизбран на эту должность.

