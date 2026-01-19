Два и.о. вместо мэра: сколько Кропивницкий платит за двойное управление (документ)

Обязанности городского головы Кропивницкого фактически выполняют два чиновника на других должностях

Два за одного – в Кропивницком сложилась интересная ситуация с руководителями города. Формально мэром был Андрей Райкович. Однако еще в 2022 году президент назначил его главой облгосадминистрации. Заменяют его по полномочиям сразу два чиновника.

Полномочия главы города выполняет заместитель городского головы Александр Мосин и секретарь горсовета Олег Колюка, в частности, он организует заседание исполкома и горсовета. "Телеграф" узнал во сколько обходится зарплата двух исполнителей в качестве мэра.

В ответ на запрос "Телеграфа" в городской совет стало известно, что секретарь Кропивницкого городского совета Олег Колюка за год получил начисленного должностного оклада 209 057,64 грн, выплачено (после налогообложения) 160 974,38 грн.

Олег Колюка/ Фото: kr-rada.gov.ua

Он также получал материальную помощь:

58 420,92 грн для решения социально-бытовых вопросов

56 569,63 грн для оздоровления при предоставлении ежегодного отпуска.

Ответ горсовета на обращение

Заместитель городского головы Кропивницкого Александр Мосин за 2025 год получил начисленного должностного оклада 175 394,26 грн, выплачено (после налогообложения) 135 053,58 грн.

Александр Мосин/Фото: kr-rada.gov.ua

Он получал материальную помощь:

57 843,15 грн для решения социально-бытовых вопросов

56 721,50 грн для оздоровления при предоставлении ежегодного отпуска.

Ответ горсовета на обращение

В общем, доходы двух и.о. мэра Кропивницкого достигли 525 583,16 грн. Отметим, что эта сумма почти вдвое меньше, чем получил в 2025 году мэр Николаева.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что городской голова Ужгорода из одного из городских голов с самой большой зарплатой стал аутсайдером. В частности, он получил в общей сложности почти в три раза меньше выплаты.