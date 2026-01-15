Бонусов в разы больше, чем зарплаты: сколько получила глава прифронтового Запорожья за 2025 год (документ)

В Запорожской мэрии сообщили точные выплаты, сколько получала чиновница в течение прошлого года

Почти миллион гривен в 2025 году заработала секретарь Запорожского горсовета, исполняющего обязанности городского головы, Регина Харченко. При этом она получала не только зарплату, но и дополнительные официальные выплаты.

Что нужно знать:

В 2025 году и.о. городского головы Запорожья Регина Харченко получила на руки 817 133,66 грн

В течение года зарплата колебалась от 60 до 100 тыс. грн в месяц

Харченко дважды получала материальную помощь

В ответ на запрос Телеграфа в Запорожском городском совете сообщили, что должностной оклад в 2025 году составил 32 842 грн в месяц. Однако суммы выплат за месяц превышали его иногда более чем вдвое. В течение года начисления колебались от 60 до 100 тысяч гривен в месяц, в зависимости от премий и дополнительных выплат. Самая большая сумма была зафиксирована в июле — более 139 тыс. грн суммарно.

Также и.о. городского головы Харченко дважды получала материальную помощь.

В январе была оказана материальная помощь на оздоровление — 32 842 грн .

. В июле выплачена материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов — 77 812,61 грн.

Ответ горсовета Запорожья по запросу "Телеграфа"

Всего за 2025 год Регине Харченко насчитали 950 557,98 грн, после уплаты налогов фактически выплачено 817 133,66 грн.

Справка: Регина Харченко имеет три высших образования: юрист (НЮА им. Ярослава Мудрого), магистр публичного управления (НУ "Львовская политехника") и магистр журналистики и медиакоммуникаций (Классический приватный университет). Работала в органах Пенсионного фонда, ГФС, таможни, энергетической сфере, частном и коммунальном секторах, вела адвокатскую и предпринимательскую деятельность. С 2016 по 2021 год – помощница депутата горсовета.

Регина Харченко/ Фото: zp.gov.ua

С декабря 2020 года — депутат Запорожского городского совета, с 2020 по 2024 — председатель фракции "Слуга народа". 24 апреля 2024 года избрана секретарем горсовета и ныне исполняет обязанности городского головы Запорожья.

Ранее "Телеграф" рассказывал о зарплате мэра Луцка Игоря Полищука. Его заработки значительно меньше, чем у Харченко.