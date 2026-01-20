Страшний сон Садового та Марцінківа? Яку зарплату отримав мер Тернополя за 2025 рік

На посаді голови міста вже понад 15 років

Мер Тернополя Надал Сергій за 2025 рік заробив в рази менше грошей, ніж його колеги міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків або львівський голова Андрій Садовий. Адже зарплата Надали сягнула лише 200 тисяч.

Про це повідомили в мерії Тернополя у відповідь на запит "Телеграфу". Зазначивши, що матеріальна допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки та для вирішення соціально-побутових питань не нараховувались.

За даними документа, у 2025 році Надалу нарахували зарплати на 210 873,33 грн. Тобто десь по 17 500 грн на місяць і це без вирахування податків. Їхня сума за 12 робочих місяців склада майже 40 тисяч грн. Таким чином на руки мер Тернополя отримав лише 162 372,46 грн. Щомісяця йому виплачували приблизно 13 500 грн.

Скільки заробляє мер Тернополя Надал Сергій

Ця заробітна плата в рази нижча за нарахування у колег. Адже Марцінків у 2025 заробив майже мільйон гривень, на руки він отримав 701 369,46 грн. Садовий теж не відстає у сумі заробітної плати — нарахували 1 171 773 грн, а виплатили — 880 412 грн.

Хто такий Надал Сергій

Сергій Надал — це український політик, громадський діяч. Член ВО "Свобода", депутат Тернопільської обласної ради (2009). Міським головою Тернополя він став у 2010 році.

Народився Надал у Тернополі у 1975 році. Навчався в Тернопільському комерційному інституті за спеціальністю "економіст, економіка та управління виробництвом". З 1994 року працював у податковій на посадах від податкового інспектора до начальника управління Державної податкової інспекції.

Сергій Надал

З липня 2007 року по квітень 2010 — перший заступник голови податкової служби в Тернопільській області. У 2010 став мером Тернополя. Згодом у 2015 та 2020 його переобрали.

Надал одружений на Олені Надал (дівоче — Вербова, одружені з 1994 року). Вона службовець в обласному управлінні Держкомстату. Виховують спільну доньку Анастасію.

