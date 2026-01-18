Почти миллион гривен за год: в мэрии Ивано-Франковска раскрыли зарплату городского головы

В 2025 году Руслан Марцинкив получил помощь на оздоровление

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив "заработал" за 2015 год почти миллион гривен. Он получил материальную помощь на оздоровление более 65 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует официальный ответ из мэрии на запрос "Телеграфа". Постатейно начисления, из которых сложилась немалая сумма, не разъяснялись.

Сколько налогов с зарплаты заплатил Марцинкив за 2025 год

В документе говорится, что оклад городского головы в 2025 году составил 24 866 гривен. При этом сумма начисленной заработной платы достигла 925 959,73 грн, из которых на руки он получил 701 369,46 гривен. Таким образом сумма налогов и сборов составила 224 590,27 гривен.

Также в ответе указано, что мэру была начислена материальная помощь для оздоровления в сумме 65 312,19 гривен, в то время как за выплатой для решения социально-бытовых вопросов он, вероятно, не обращался.

Зарплата мэра Ивано-Франковска за 2025 год

Почему мэры получают космические суммы

Стоит объяснить, как при окладе меньше 25 тысяч в месяц за год может получиться миллион. Дело в том, что кроме оклада городским головам начисляются надбавка за выслугу лет, надбавка за выслугу лет на государственной службе, а также доплата за ранг государственного служащего.

Кроме того, мэры городов получают премии к праздникам, а также ежемесячные премии, которые зачастую вдвое превышают оклад. Также выплачиваются отпускные, компенсации з работу в выходные, командировочные и больничные. Городские головы получают и такую выплату как индексация дохода.

Кто такой Руслан Марцинкив

Руслан Марцинкив является мэром Ивано-Франковска с 2015 года, переизбран в 2020 году. Имеет высшее экономическое, управленческое и юридическое образование, кандидат юридических наук. Был народным депутатом Украины VII созыва.

Руслан Марцинкив

Политик является членом ВО "Свобода", поддерживает традиционные ценности, а также украинскую национальную идентичность. В то же время не лезет за словом в карман.

Его резонансные заявления критики расценивали как гомофобные и ксенофобные, в частности, высказывания о ЛГБТ и ромской общине. Кроме того случались отдельные конфликты с активистами и гражданами во время приемов или публичных мероприятий.

Напомним, что секретарь горсовета, исполняющий обязанности мэра прифронтового областного центра Сумы Артем Кобзарь за 2025 год также заработал почти миллион гривен. Примечательно, что чиновник получил более 100 тысяч материальной помощи.