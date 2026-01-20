О Совете мира, Гренландии и переговорах с США. Главные заявления Зеленского

На отражение атаки 20 января Украина потратила более 80 млн, и это стоимость только ракет ПВО

Президент Владимир Зеленский подтвердил то, что не планирует ехать на форум в Давосе из-за ситуации в стране. По его словам, сейчас приоритет — Украина.

"Телеграф" собрал главные заявления главы государства во время общения с журналистами. Он прокомментировал не только ситуацию с Гренландией, но и приглашение в Совет мира.

Главные заявления Зеленского:

Пришедшая от Италии техника будет генерировать где-то 100-150 МВт. Сейчас та часть оборудования на 116 МВт.

. Я, честно говоря, пока для меня очень сложно представить, как мы с Россией можем быть вместе в том или ином совете (речь идет о Совете мира — ред.). Россия – это о Совете войны. И Беларусь вместе с ней, а именно режим Лукашенко. Мы боремся за свою независимость, за свободу, за свое существование. В этой борьбе нам нужна любая помощь. Мы благодарны Америке за помощь. У нас есть ракеты Patriot. Не все идеально, но оно приходит. Мы благодарны за такую помощь. Мы защищаем свое небо.

Хотя, на этом дипломатическом пути, скажу прямо, почти три документа, важные документы, они готовы. И они те, что будут защищать нас в будущем и восстанавливать жизнь в Украине. Это важные документы. Они качественные. Я озабочен любым расфокусом во время полномасштабной войны. Но я не считаю, что это взаимозаменяемые понятия. То есть, у нас полномасштабная война. И у нас есть конкретный агрессор. И у нас есть конкретные жертвы. И здесь только давление на Россию и только усиление Украины. Других инструментов, как закончить войну, больше нет.

Что касается Гренландии, то есть я еще раз это подчеркиваю, мы уважаем, я лично очень уважаю Данию и уважаем их суверенитет территориальной целостности. Я очень хочу, чтобы Америка услышала Европу, именно услышала в формате дипломатии.

Сегодняшняя атака россиян стоила для нас – это только стоимость ракет. Около 80 млн евро. Это стоимость этих ракет. И каждый день мы делаем все, и я делаю все, чтобы мы получили соответствующие ракеты, соответствующую защиту для людей. Украину пока не приглашали на встречу G7 в Париже.

Очень много энергии в общении, но нужен результат. Европа за год не сделала ни одного шага к созданию объединенной армии, возможно, сейчас задумается об этом. РФ к 2030 году планирует иметь 2,5-миллионную армию. Европе требуются не менее 3 млн объединенных сил быстрого реагирования.

