О Совете мира, Гренландии и переговорах с США. Главные заявления Зеленского
Президент Владимир Зеленский подтвердил то, что не планирует ехать на форум в Давосе из-за ситуации в стране. По его словам, сейчас приоритет — Украина.
"Телеграф" собрал главные заявления главы государства во время общения с журналистами. Он прокомментировал не только ситуацию с Гренландией, но и приглашение в Совет мира.
Главные заявления Зеленского:
- Пришедшая от Италии техника будет генерировать где-то 100-150 МВт. Сейчас та часть оборудования на 116 МВт.
- Россия – наш враг. Беларусь — ее союзник. Я, честно говоря, пока для меня очень сложно представить, как мы с Россией можем быть вместе в том или ином совете (речь идет о Совете мира — ред.). Россия – это о Совете войны. И Беларусь вместе с ней, а именно режим Лукашенко.
- Мы боремся за свою независимость, за свободу, за свое существование. В этой борьбе нам нужна любая помощь. Мы благодарны Америке за помощь. У нас есть ракеты Patriot. Не все идеально, но оно приходит. Мы благодарны за такую помощь. Мы защищаем свое небо.
- Пока Америке не хватает сил остановить Путина. Хотя, на этом дипломатическом пути, скажу прямо, почти три документа, важные документы, они готовы. И они те, что будут защищать нас в будущем и восстанавливать жизнь в Украине. Это важные документы. Они качественные.
- Я озабочен любым расфокусом во время полномасштабной войны. Но я не считаю, что это взаимозаменяемые понятия. То есть, у нас полномасштабная война. И у нас есть конкретный агрессор. И у нас есть конкретные жертвы. И здесь только давление на Россию и только усиление Украины. Других инструментов, как закончить войну, больше нет.
- Что касается Гренландии, то есть я еще раз это подчеркиваю, мы уважаем, я лично очень уважаю Данию и уважаем их суверенитет территориальной целостности. Я очень хочу, чтобы Америка услышала Европу, именно услышала в формате дипломатии.
- У Украины не стало меньше ракет ПВО, в РФ стало больше ракет во время атак. Сегодняшняя атака россиян стоила для нас – это только стоимость ракет. Около 80 млн евро. Это стоимость этих ракет. И каждый день мы делаем все, и я делаю все, чтобы мы получили соответствующие ракеты, соответствующую защиту для людей.
- Украину пока не приглашали на встречу G7 в Париже.
- Украина не может рассчитывать на Коалицию желающих как гарантов безопасности, пока идет война. В настоящее время поддержка возможна только в рамках двусторонних партнерских соглашений, включая финансирование и поддержку отечественного оборонного производства.
- Тупика в переговорах (из США - ред.) я пока не вижу. Очень много энергии в общении, но нужен результат.
- Европа за год не сделала ни одного шага к созданию объединенной армии, возможно, сейчас задумается об этом. РФ к 2030 году планирует иметь 2,5-миллионную армию. Европе требуются не менее 3 млн объединенных сил быстрого реагирования.
