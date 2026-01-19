Залужный, Кулеба, Притула: кого и зачем собирает вокруг себя Зеленский

Политический сигнал или будущие кадровые решения?

В январе президент Украины Владимир Зеленский встретился с рядом волонтеров и других лидеров мнений. Среди них посол в Великобритании Валерий Залужный, эксминистры Дмитрий Кулеба и Александр Кубарков, волонтеры Сергей Стерненко и Сергей Притула. Это может быть попытка Зеленского укрепить свою репутацию и провести определенный ребрендинг его команды.

Что нужно знать:

Журналистка Юлия Забелина связывает эти встречи с попыткой усилить публичную позицию президента

По ее оценке, в будущих политических конфигурациях большинство нынешних депутатов "Слуги народа" могут не попасть в списки

Такой вывод предлагает журналистка Юлия Забелина на своем YouTube-канале. Она подчеркнула, что это может быть ребрендингом его новой политической силы, ведь отмечает – "95% депутатов "Слуги народа" в следующих возможных конфигурациях списков списка политической силы Зеленского существовать не будет". Президент якобы сигнализирует, что сделал выводы, а также "судя по всему, президент Зеленский продает всем нам, что команду Украины возглавляет он".

Она отдельно остановилась на двух экс министрах, с которыми Зеленский расставался на не лучшей ноте. Александр Кубраков был министром инфраструктуры Украины, его уволили в 2024 году. Забелина говорит, что подозревали в сотрудничестве с НАБУ и, несмотря на это, он не отказался от встречи с президентом.

Александр Кубраков на встрече с Зеленским/ Фото: Телеграмм-канал Зеленского

Другая встреча у Зеленского была с Дмитрием Кулебой, который до 2024 года являлся министром иностранных дел. Она отмечает, что по нему якобы есть ряд кадровых идей. В частности, говорит о должности посла и должности руководителя службы внешней разведки. "Хотя он точно не там сейчас основным кандидатом", — акцентирует Забелина.

Дмитрий Кулеба на встрече с Зеленским/Фото: Телеграмм-канал Зеленского

На днях Кулеба комментировал такую возможность, заметив, что конкретные предложения не получал, однако в случае чего "рассмотрит с благодарностью".

