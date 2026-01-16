Украина готовится к новому раунду переговоров. О чем говорил Зеленский на встрече с президентом Чехии (главное)

Киев продолжает работу над миром с США и Европой

В ближайшие дни должна состояться встреча украинской и американской делегаций в США. Запланирована работа не только с уже разработанными документами, но и с новыми. Украина надеется, что Россия даст хоть какой-нибудь ответ на дипломатическую работу Вашингтона и Киева.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, на которой присутствовал "Телеграф". Их встреча прошла в Киеве.

Петр Павел и Владимир Зеленский. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Главные заявления президента:

Украине очень помогают. В частности, эта чешская инициатива относительно артиллерии, которая продолжает эффективно работать. И это для нас очень важно, мы об этом говорили сегодня с президентом. Мы ценим эту политическую, экономическую поддержку Чехии.

Мы видим, в каких сложных условиях сейчас Украина. Жесткая зима и удары по энергетике. Каждая из этих атак подтверждает, что Россия хочет уничтожить Украину.

До сегодняшнего утра у Украины не было ракет для систем ПВО. На сегодняшний день я могу сказать об этом откровенно, потому что сегодня у меня есть эти ракеты.

На сегодняшний день я могу сказать об этом откровенно, потому что сегодня у меня есть эти ракеты. Вчера (15 января – ред.) потребление электроэнергии в Украине составило 18 ГВт, а возможности системы – только 11 ГВт. Украина не может покрыть более трети потребностей в электроэнергии.

На форуме в Давосе может быть подписан документ о выделении Украине от США $800 млрд для восстановления после войны.

Петр Павел и Владимир Зеленский. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Украинская команда активно работает с представителями президента США Дональда Трампа. На днях будут запланированы встречи наших украинских представителей с американскими . Наша делегация уже на пути в США. Мы надеемся, что будет еще больше ясности, как по тем документам, которые мы уже фактически подготовили с американской стороной, так и по поводу ответа России на всю ту дипломатическую работу, которая происходила и проходит.

. Наша делегация уже на пути в США. Мы надеемся, что будет еще больше ясности, как по тем документам, которые мы уже фактически подготовили с американской стороной, так и по поводу ответа России на всю ту дипломатическую работу, которая происходила и проходит. Сейчас работаем над двумя документами. Команда поехала в Соединенные Штаты Америки дорабатывать некоторые материалы, касающиеся гарантий безопасности. Если это будет принято американской стороной, тогда будет возможно подписание во время Давоса.

Украина имеет инициативу в переговорах и двигается быстрее России. Сотрудничество с американской стороной продолжается, однако в некоторых вопросах позиции не совпадают.

Украина рассчитывает на поддержку Европы. Есть решение, о котором мы знаем, 90 млрд евро для Украины на два года . Это справедливое решение, фактически это финансирование нашей защиты и нашего восстановления за счет российских активов. Россия должна заплатить за то, что делает. Нужен честный и справедливый механизм использования этих средств от выделенных 90 млрд и российских активов, замороженных в Европе.

. Это справедливое решение, фактически это финансирование нашей защиты и нашего восстановления за счет российских активов. Россия должна заплатить за то, что делает. Нужен честный и справедливый механизм использования этих средств от выделенных 90 млрд и российских активов, замороженных в Европе. Мы развиваем действительно эффективные и практические отношения между Европой и Соединенными Штатами. С Америкой сейчас практическое сотрудничество, оно может дать действительно важный результат. Мы рассчитываемся, что в этом году европейцы будут такими же активными, как и в прошлом.

Главные заявления президента Чехии:

Украина должна пойти на болезненные уступки для достижения мира.

Европа должна приложить максимальные усилия для того, что проводимая работа над соглашением не была напрасной. Ведь Россия будет отвергать любые договоренности, пока не почувствует достаточного давления.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп снова наехал на Зеленского из-за переговоров с Россией и мирного соглашения.