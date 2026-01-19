Клуб личной симпатии: почему Путин получил приглашение в Совет мира Трампа

Президент США пригласил в Совет мира довольно спорных людей

Приглашение главы Кремля Владимира Путина в " Совет мира " стало очередным "знаком внимания" от Дональда Трампа. Это показывает, что у американской администрации нет желания увеличивать давление на агрессора.

На введение против РФ новых санкций, ограничений или тарифов рассчитывать пока не стоит. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал военный эксперт и бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

"Если его приглашают, то о санкциях речь уже не идет. (Сенатор, — ред.) Линдси Грэм может сколько угодно говорить о готовности США к введению "сокрушительных санкций", но я уже это слышал ориентировочно раз 5, начиная с июня 2025 года. И, судя по последним событиям, в краткосрочной перспективе ничего нового введено не будет", — сказал Ступак.

По словам эксперта, тактика Трампа достаточно противоречива. Он скорее будет "бить" своих друзей, чем противников.

Иван Ступак

"Пока эта тактика работает. В Совет мира он пригласил и Путина, и президента Аргентины Милея, президента Египта, то есть людей, которые не являются лидерами стран — "драйверов" мировой экономики. Таких, как Германия, Франция и другие. Туда приглашены люди, которые нравятся лично американскому президенту", — отметил Ступак.

Лукашенко тоже в Совете мира?

Позже стало известно, что Дональд Трамп также пригласил белорусского диктатора Александра Лукашенко присоединиться к "Совету мира". На что тот отреагировал положительно.

Что такое "Совет мира" и кого туда уже пригласили

Как сообщал "Телеграф", в уставе новую структуру описывают как "международную организацию, стремящуюся способствовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление, а также обеспечивать длительный мир в районах, пострадавших от конфликта или находящихся под угрозой его возникновения". Юридически Совет вступит в силу после того, как минимум три государства согласятся с ее хартией.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Предполагается, что заседания с правом голоса будут проходить минимум раз в год, а исполнительный совет будет проводить квартальные встречи без права голоса. Трамп уже разослал приглашение ряду мировых лидеров. Среди потенциальных членов-основателей, публично подтвердивших или получивших приглашение Аргентина, Канада, Парагвай, Албания, Турция.

Дональд Трамп и Владимир Путин

