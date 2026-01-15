Дональд Трамп говорит, что Зеленский тормозит подписание мирного соглашения, что известно

Глава Белого дома может встретиться с украинским президентом в Давосе

По мнению президента США Дональда Трампа, тормозит переговорный процесс Украины, а не Россия. В Белом доме считают, что президент РФ Владимир Путин давно готов подписать мирное соглашение.

Что нужно знать:

Единственной причиной, почему Украина и Россия не подписали мирное соглашение, Трамп назвал Зеленского

Глава США намекнул, что может встретиться с украинским лидером в Давосе на форуме

Об этом рассказал в интервью Reuters Дональд Трамп. По его словам, подписание мирного соглашения уже несколько месяцев тормозится.

"Я думаю, что он готов заключить соглашение, — сказал Трамп о Путине. — Я думаю, что Украина менее готова заключить соглашение".

При этом, отвечая на вопрос, почему переговоры под руководством США до сих пор не разрешили наибольший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский".

Отвечая на вопрос, почему, по его мнению, Зеленский сдерживает переговоры, Трамп сказал: "Я просто думаю, что ему, знаете ли, трудно этого добиться".

Издание пишет, что такие слова Трампа указывают на то, что его "разочарование украинским лидером растет". Хотя в последние встречи их отношения значительно улучшились, однако президент США регулярно делает схожие заявления в сторону Зеленского.

Интересно, что, по словам Трампа, он ничего не знает о возможной поездке спецпосланников США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву, о чем ранее сообщало издание Bloomberg.

Будет ли встреча в Давосе

Как отметил президент США, он планирует посетить Всемирно-экономический форум в Давосе на следующей неделе, но никаких планов по встрече с Зеленским пока нет.

"Я бы встретился, если он там будет, — сказал Трамп. — Я там буду".

Напомним, что в декабре 2025 года президент США раскритиковал действия украинского лидера по мирному соглашению.

