Про Раду миру, Гренландію та переговори з США. Головні заяви Зеленського
Президент Володимир Зеленський підтвердив те, що не планує їхати на форум в Давосі через складу ситуацію в країні. За його словами, наразі пріоритет — Україна.
"Телеграф" зібрав головні заяви голови держави під час спілкування з журналістами. Він прокоментував не тільки ситуацію з Гренландією, а й запрощення до Ради миру.
Головні заяви Зеленського:
- Техніка, яка прийшла від Італії, буде генерувати десь 100-150 МВт. Зараз та частина обладнання, що прийшла 116 МВт.
- Росія — наш ворог. Білорусь — їх союзник. Я, чесно кажучи, поки що для мене дуже складно уявити, як ми з Росією можемо бути разом в тій чи іншій раді (йдеться про Раду миру — ред.). Росія — це про Раду війни. І Білорусь разом з ними, а саме режим Лукашенко.
- Ми боремося за свою незалежність, за свою свободу, за своє існування. У цій боротьбі нам потрібна будь-яка допомога. Ми вдячні Америці за допомогу. У нас є ракети Patriot. Не все ідеально, але воно приходить. Ми вдячні за таку допомогу. Ми захищаємо своє небо.
- Наразі Америці не вистачає сил зупинити Путіна. Хоча, на цьому дипломатичному шляху, скажу відверто, майже три документи, важливі документи, вони готові. І вони ті, які будуть захищати нас в майбутньому і ті, які будуть відновлювати життя в Україні. Це важливі документи. Вони якісні.
- Я стурбований будь-яким розфокусом під час повномасштабної війни. Але я не вважаю, що це взаємозамінники. Тобто у нас повномасштабна війна. І у нас є конкретний агресор. І у нас є конкретні жертви. І тут тільки тиск на Росію і тільки посилення України. Інших інструментів, як закінчити війну, більше нема.
- Що стосується Гренландії, тобто я ще раз це підкреслюю, ми поважаємо, я особисто дуже поважаю Данію і поважаємо їх суверенітет територіальної цілісності. Я дуже-дуже хочу, щоб Америка почула Європу, саме почула в форматі дипломатії.
- В України не стало менше ракет ППО, у РФ стало більше ракет під час атак. Сьогоднішня атака росіян коштувала для нас — це тільки вартість ракет. Біля 80 млн євро. Це вартість цих цих ракет. І кожного дня ми робимо все, і я роблю все, щоб ми отримали відповідні ракети, відповідний захист для людей.
- Україну поки не запрошували на зустріч G7 у Парижі.
- Україна не може розраховувати на Коаліцію охочих як гарантів безпеки поки йде війна. Нині підтримка можлива лише в межах двосторонніх партнерських угод, зокрема фінансування та підтримку вітчизняного оборонного виробництва.
- Глухого кута в переговорах (зі США, — ред.) я поки не бачу. Дуже багато енергії в спілкуваннях, але потрібен результат.
- Європа за рік не зробила жодного кроку до створення об'єднаної армії, можливо зараз замислиться про це. РФ до 2030 року планує мати 2,5-мільйонну армію. Європі потрібні щонайменше 3 млн об'єднаних сил швидкого реагування.
- Я не бачу, як це (справа Юлії Тимошенко — ред.) пов'язано з виборами в Україні, якщо чесно. З того, що я побачив у відео, так, із деталей слідства, то було бажання все-таки щось зробити з самою більшістю. Це не перший раз, я це вже говорив. Напевно, і не останній. Всі хочуть якимось чином впливати на монобільшість.
