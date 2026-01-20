Про Раду миру, Гренландію та переговори з США. Головні заяви Зеленського

На відбиття атаки 20 січня Україна витратила понад 80 млн, і це вартість тільки ракет ППО

Президент Володимир Зеленський підтвердив те, що не планує їхати на форум в Давосі через складу ситуацію в країні. За його словами, наразі пріоритет — Україна.

"Телеграф" зібрав головні заяви голови держави під час спілкування з журналістами. Він прокоментував не тільки ситуацію з Гренландією, а й запрощення до Ради миру.

Головні заяви Зеленського:

Техніка, яка прийшла від Італії, буде генерувати десь 100-150 МВт. Зараз та частина обладнання, що прийшла 116 МВт.

Росія — наш ворог. Білорусь — їх союзник . Я, чесно кажучи, поки що для мене дуже складно уявити, як ми з Росією можемо бути разом в тій чи іншій раді (йдеться про Раду миру — ред.). Росія — це про Раду війни. І Білорусь разом з ними, а саме режим Лукашенко.

Наразі Америці не вистачає сил зупинити Путіна. Хоча, на цьому дипломатичному шляху, скажу відверто, майже три документи, важливі документи, вони готові. І вони ті, які будуть захищати нас в майбутньому і ті, які будуть відновлювати життя в Україні. Це важливі документи. Вони якісні.

Що стосується Гренландії, тобто я ще раз це підкреслюю, ми поважаємо, я особисто дуже поважаю Данію і поважаємо їх суверенітет територіальної цілісності. Я дуже-дуже хочу, щоб Америка почула Європу, саме почула в форматі дипломатії.

Україна не може розраховувати на Коаліцію охочих як гарантів безпеки поки йде війна. Нині підтримка можлива лише в межах двосторонніх партнерських угод, зокрема фінансування та підтримку вітчизняного оборонного виробництва.

