"Я доволен": Кулеба раскрыл детали важного разговора с Зеленским (видео)

По слухам, экс-глава МИД может вернуться в круги власти, хотя официальных подтверждений этому пока нет

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал встречу с президентом Владимиром Зеленским, которая состоялась в понедельник, 5 января.

По информации СМИ, экс-глава МИД может возглавить Службу внешней разведки. Есть и другие варианты – пост советника или представителя президента. Однако не стоит забывать, что издание ссылается на анонимный источник.

Со слов дипломата, он доволен этим разговором. Кулеба отметил, что они с главой государства сфокусированы на одних и тех же вещах.

"Во-первых, это объединение всех здоровых украинских сил ради единства — это абсолютно и стопроцентно необходимо", – сказал он.

Кулеба также отметил, что "увидел человека, который находится в процессе трансформации, в поиске изменений, необходимых для того, чтобы сделать страну сильнее".

"Этот человек реально сфокусирован на победе Украины в войне, на том, чтобы у нас всё было хорошо", – добавил бывший глава внешнеполитического ведомства.

Он заявил, что "доволен тем, кого увидел", а также выразил веру и надежду на то, что всё удастся. Ведь успех президента — это наш общий успех.

В свою очередь о беседе с Кулебой проинформировал и сам глава государства. По словам Зеленского, они обсуждали ситуацию вокруг Украины – как политическую, так и информационную.

Владимир Зеленский и Дмитрий Кулеба. Фото: Telegram Zelenskiy/Official

"Важно, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен и чтобы это было достаточно сильно. Рад, что Дмитрий – в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия", – написал гарант Конституции.

Ранее мы писали, что Зеленский начал значительные изменения в управлении: Кирилл Буданов покинул должность начальника ГУР и возглавил офис президента, его заменил Олег Иващенко. Также Зеленский избрал нового министра обороны — им может стать Михаил Федоров, возглавляющий министерство цифровой трансформации Украины и первый вице-премьер-министр.