США могут сделать с Кадыровым то же, что с Мадуро, — Зеленский

Судьба диктаторов всегда очень схожа

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что главу Чечни Рамзана Кадырова может постичь судьба Николаса Мадуро. По его мнению, возможности США должны заставить Владимира Путина также задуматься.

США умеют проводить блисящие операции. Об этом президент Украины сказал в ходе общения с журналистами.

По словам Зеленского, американские коллеги сейчас очень продуктивны. И они должны давить на Россию.

"У них есть инструменты. Они умеют. И когда они очень хотят, они могут найти. Главное, чтобы Украина была для них приоритетом. Найти инструменты, давить на Россию", — отметил президент.

Он привел пример ситуации с Николасом Мадуро. Специальные силы США снова удивили весь мир.

"Вот, пожалуйста, вот вам пример с Мадуро. Да, провели операцию. Результат все видели, весь мир. Быстро это сделали. Ну, пусть они сделают какую-то операцию с этим, как его, с Кадырова с этим убийцей. Может, тогда Путин увидит это и задумается", — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский

Что произошло в Венесуэле

Как сообщал "Телеграф" в ночь на 3 января президент США Дональд Трамп отдал приказ на проведение военной операции в Венесуэле. По военным и другим критическим объектам инфраструктуры были нанесены воздушные и ракетные удары.

В свою очередь, глава страны Николас Мадуро заявил о "военной агрессии США" и издал указ о развертывании сил комплексной обороны во всех регионах страны и переходе в вооруженную оборону с целью защиты суверенитета и государственных институций. Власти Венесуэлы обвинили Вашингтон в нарушении Устава ООН и попытке силового захвата стратегических ресурсов, прежде всего нефти.

Около полудня президент США Дональд Трамп заявил о проведении масштабной операции против Венесуэлы и сообщил, что Мадуро вместе с супругой был захвачен и увезен из страны. Венесуэла объявила о готовности к обороне, обвинив Вашингтон в попытке силового захвата стратегических ресурсов. Николас Мадуро с женой были доставлены в Нью-Йорк и переданы в ведение Управления по борьбе с наркотиками США.

Николас и Флорес Мадуро после приземления в США

Ранее "Телеграф" рассказывал, что фото задержанного Мадуро запустило новый модный флешмоб. Футболисты испанской "Мальорки" вышли на матч в таких же костюмах, как и у диктатора.