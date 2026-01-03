Буданов в ОП – только начало. Все о больших кадровых изменениях в Украине

Увольнения и назначения продолжаются

Президент Украины Владимир Зеленский начал значительные изменения в управлении: Кирилл Буданов покинул должность начальника ГУР и возглавил офис президента, его заменил Олег Иващенко. Также Зеленский избрал нового министра обороны — им станет Михаил Федоров, возглавляющий министерство цифровой трансформации Украины и первый вице-премьер-министр.

Что нужно знать:

Год начался с масштабных кадровых перемен, Зеленский заявил о перезагрузке для стойкости

Однако ни одного нового лица пока нет, людей просто переставляют с места на место

Также президент хочет сделать работу Минобороны более технологичной

"Телеграф" следит за важными кадровыми изменениями и оперативно рассказывает о них. Зеленский подчеркнул, что нынешний министр обороны Денис Шмыгаль останется в "команде Украины" и поблагодарил его за "системную работу на государство". Однако какую именно должность он будет занимать — не уточнил.

Какие еще изменения готовятся

Решение о том, кто будет главой СВР, будет принято в ближайшее время. Службу внешней разведки Украины возглавлял Олег Иващенко, который станет главой ГУР вместо Буданова.

Олег Иващенко

Также нового руководителя получит Государственная пограничная служба, Сергей Дейнеко будет уволен. Зеленский ждет кандидатуры от министра внутренних дел Игоря Клименко.

Кроме того, глава государства поручил готовить президентский законопроект для обновления Государственного бюро расследований. Он анонсировал, что документ будет готов уже в январе.

Еще одно важное кадровое изменение может касаться СБУ. По данным источников "УП" в Офисе президента и силовом блоке, Зеленский планирует уволить ее главу Василия Малюка.

Василий Малюк

По словам собеседников издания, Малюк может стать главой Службы внешней разведки Украины или секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Что предшествовало

Комментируя предложение Федорову стать главой Минобороны, Зеленский заявил, что решил изменить формат работы министерства. По мнению президента, Федоров сможет реализовать все запланированные изменения и придать ведомству технологичности.

Михаил Федоров

Как пишет Bloomberg, предназначение Федорова означает смещение фокуса минобороны на сторону технологической войны. Речь идет о масштабировании производства дронов и ускорении внедрения новых разработок. Ожидается активизация работы с частными производителями и стартапами, а также интеграция цифровых решений прямо в боевые процессы.

Напомним, политолог Владимир Фесенко прокомментировал для "Телеграфа" назначение Буданова главой офиса президента. Он считает, что на этой должности у генерала точно будут проблемы.