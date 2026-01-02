Буданов ответил на предложение Зеленского возглавить ОП

Новый руководитель уже получил задание от президента

Президент Украины Владимир Зеленский предложил должность руководителя Офиса президента главе Главного управления разведки (ГУР) Кириллу Буданову. Он согласился.

Что нужно знать:

2 января Зеленский рассказал о важной встрече с Будановым

По мнению президента, глава ГУР обладает необходимыми качествами и навыками для руководителя ОП

Офис президента был без главы больше месяца после увольнения Ермака

Обновлено. Буданов принял предложение Зеленского возглавить Офис Главы государства.

Продолжаю служить Украине. Считаю должность руководителя Офиса Президента еще одним рубежом ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность – в историческое время для Украины сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства, — написал он в Telegram

Как сообщил Зеленский, у него был важный разговор с Будановым. Во время которого он предложил ему возглавить Офис президента.

"Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и Офис президента будет служить выполнению, прежде всего, таких задач нашего государства", — говорится в сообщении.

По словам президента, Буданов имеет специальный опыт по вышеперечисленным направлениям и достаточно знаний для достижения нужных результатов. Президент уже поручил новому руководителю Офиса во взаимодействии с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги.

Владимир Зеленский и Кирилл Буданов. Фото: Телеграмм-канал президента

По словам советника президента Дмитрия Литвина, сейчас проходят все формальные процедуры по назначению Буданова руководителем ОП.

Напомним, что 28 ноября 2025 года Андрей Ермак был уволен с должности руководителя Офиса президента после обысков Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). То есть в ОП не было главы больше месяца, сейчас эту должность будет занимать Буданов, который с 2020 возглавлял ГУР.

