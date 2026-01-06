Декларация о миротворцах в Украине и не только. Главное об итогах саммита Коалиции желающих

ЕС будет способствовать реализации гарантий безопасности

Во вторник, 6 января, в Париже прошло заседание Коалиции желающих. В саммите приняли участие 27 лидеров государств, а также руководство ЕС и НАТО и представители США.

"Телеграф" собрал главное о результатах встречи и заявлениях политиков. Заметим, что заседание организовал президент Франции Эммануэль Макрон.

Главное о встрече Коалиции желающих

21:40 Великобритания и Франция намерены создать военные хабы по всей Украине и построить склады вооружений и боевой техники на украинской территории, — британский премьер Кир Стармер.

21:20 Какие обязательства входят в парижскую декларацию Коалиции желающих:

Участие в предложенном американском механизме мониторинга и проверке прекращения огня. Будет создана постоянная и надежная система мониторинга прекращения огня, в частности, с участием членов Коалиции желающих.

Будет создана постоянная и надежная система мониторинга прекращения огня, в частности, с участием членов Коалиции желающих. Поддержка Вооруженных Сил Украины . Коалиция согласилась продолжать оказывать критически важную долгосрочную военную помощь и вооружение ВСУ.

. Коалиция согласилась продолжать оказывать критически важную долгосрочную военную помощь и вооружение ВСУ. Многонациональная сила для Украины сформируется по вкладам желающих стран в рамках Коалиции для поддержки восстановления ВСУ.

сформируется по вкладам желающих стран в рамках Коалиции для поддержки восстановления ВСУ. Обязательные обязательства по поддержке Украины в случае предстоящей вооруженной агрессии России.

Обязательство углублять долгосрочное оборонное сотрудничество с Украиной.

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер. Фото: Getty Images

21:14 Украина стоит на пороге энергетического и гуманитарного кризиса, — канцлер Германии Мерц.

Позиция США в последние недели изменилась, — Макрон.

Уиткофф: вопрос территорий — самый критический, надеемся достичь компромиссов

"Я думаю, мы достигли большого прогресса (сегодня), мы слушали заявления Зеленского и других людей по вопросу территорий, который будет наиболее критическим вопросом, и мы продолжим эти дискуссии. Я надеюсь, мы сможем добиться определенных компромиссов по этому поводу", — заявил спецпосланник США.

Фридрих Мерц и Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

21:00 Переговоры в Париже продолжатся 7 января, но в более узком формате. Из украинской делегации останутся руководитель ОП Кирилл Буданов, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, внештатный советник руководителя ОП по международным коммуникациям Александр Бевз. Остальная украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским отправляется на Кипр.

Германия возьмет на себя ответственность за безопасность Украины и всего континента, — Мерц.

20:50 Документы по гарантиям безопасности для Украины уже готовы. В ближайшее время состоятся подписания, – Зеленский.

Спецпосланник Белого дома Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" по нескольким направлениям работы, включая рамочную программу по итогам встречи Коалиции желающих.

20:40 Первой линией сдерживания возможной российской агрессии станут ВСУ, — Макрон.

По словам президента Франции, численность украинской армии после прекращения войны составит 700 тыс., западные партнеры обязались обеспечить ее поддержку. Иностранные силы из стран Коалиции желающих будут развернуты "на земле, в воздухе и на море для обеспечения соблюдения прекращения огня", добавил Макрон.

Коалиция желающих готова взять на себя обязательства о системе политических и юридически обязывающих гарантий для Украины, которые начнут действовать после прекращения огня, — президент Евросовета Антониу Кошта

20:30 На полях саммита Украина, Франция и Великобритания подписали право на разворачивание многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер

Встреча лидеров Коалиции желающих стала мощной демонстрацией единства для Украины — президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Пост Урсули фон дер Ляйен

20:00 Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер прокомментировал переговоры по гарантиям безопасности для Украины в Париже.

"Мы можем быть на пороге сделки. Продолжая молиться за мир, мы также прилагаем все усилия, чтобы этот мир был устойчив", — написал Уитакер в Х.

Сообщение Уитакера

19:50 Встреча Коалиции желающих завершилась, сообщает "Суспільне".

Для справки

Коалиция желающих — это группа государств, которые объединились для достижения общих целей в поддержке Украины и гарантии ее безопасности. В эту группу входят Украина, Франция, Великобритания, Германия, представители США, ЕС и другие страны. Обычно на заседании Коалиции присутствуют лидеры страны или представители.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему 2026 может стать решающим для войны в Украине.