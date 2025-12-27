Україна у питаннях релігії та мови у мирному плані посилається на правила Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання мови та релігії в мирному плані вирішується з огляду на правила Європейського союзу. Адже наша держава розглядає своє майбутнє тільки як частина ЄС

Що треба знати:

Мирний план наразі складається з 20 пунктів, деякі з яких торкаються питань мови та релігії

Зеленський не дав точної відповіді, як регулюватиметься це питання

Відповідаючи на питання кореспондента "Телеграфу" президент наголосив: "Щодо питань релігії, питань мови, дивіться, ми в цьому плані абсолютно аргументовано посилаємось на правила Європейського Союзу. Ми все обговорюємо".

За його словами, Україна бачить своє майбутнє тільки як країна Європи та частина ЄС. Тому усі питання будуть вирішуватись відповідно до європейських правил, чого б не вимагала Росія.

Нагадаємо, що президент вже розповів свою думку щодо виборів в Україні та референдуму. Він вважає, що їх проведення можливі лише, якщо буде забезпечена безпека та створена юридична база для цього. До того ж, на думку Зеленського, територіальне питання має вирішувати не президент чи Парламент, а народ України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Раді поділились ідеєю, як українці за кордоном можуть взяти участь у виборах.