Как украинцы будут голосовать на выборах за границей: в Раде придумали несколько вариантов

Явка избирателей – один из важнейших аспектов

На фоне разговоров о проведении президентских выборов в Украине глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил избирательный механизм за границей. Речь идет о возможности голосования онлайн и офлайн.

Что нужно знать:

Бюджет Украины следует пересмотреть для проведения выборов

Некоторые страны Европы могут открыть избирательные участки для украинцев

Низкая активность избирателей может подвергнуть сомнению легитимность выборов

Как отметил Давид Арахамия на заседании рабочей группы, некоторые страны ограничивают открытие избирательных участков. При этом бюджет нуждается в точном планировании для их проведения.

Нардеп отмечает, что все украинцы, если выборы действительно состоятся, должны принять в них участие. Поэтому в Европе для граждан Украины вполне может заработать гибридная модель голосования онлайн и офлайн. Такой формат должен действовать несколько дней, чтобы обеспечить максимальную явку избирателей.

В то же время здесь нужно не забывать о внутренне перемещенных лицах, часть которых не зарегистрирована. Это может значительно усложнить избирательный процесс.

"Критически важна высокая явка, поскольку низкая активность может подорвать легитимность выборов", — подчеркнул Арахамия.

Он добавил: если в президенты будут баллотироваться военные, то им придется взять отпуск на три месяца для агитации. Организация голосования для них более ясна, чем для парламентских выборов.

